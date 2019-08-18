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跟潘恒旭對賭發誓「絕子絕孫」？　楊秋興親口回應了！

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▲▼楊秋興。（圖／記者洪正達攝）

▲楊秋興的「瘋狗咬一口」是指誰？他神秘笑稱「有感而發」。（圖／記者洪正達攝）

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜的2千萬政治獻金，意外燒出愛將潘恒旭和前戰友楊秋興的戰火！潘恒旭為自清，特地到三鳳宮發重誓「有洗錢就不得好死、絕子絕孫」，並要楊秋興也來發誓、對帳。楊秋興對此回應「很奇怪啊！2千萬是你的事，跟我又沒關係」，認為潘不應該找他發誓，「趕快公布錢的來龍去脈才重要！」。

楊秋興和潘恒旭因為2千萬事件，已經連續吵了3天，潘恒旭18日發下重誓，稱如果沒洗錢，就換楊秋興「不用不得好死，但得絕子絕孫，如不想，就必須公開向我跟韓國瑜道歉」；要楊跟他一起到神明面前對帳、發誓。楊秋興隨後接受《ETtoday新聞雲》記者電話訪問，他表示，潘恒旭找他來發誓「實在很奇怪」。

▲▼潘恒旭到高雄三鳳宮立重誓。（圖／記者賴君欣攝）

▲潘恒旭到高雄三鳳宮立重誓。（圖／記者賴君欣攝）

「2千萬是你的事，跟我又沒關係，這麼多人在質疑有沒有入你的帳戶，你應該說清楚、或請姊姊說明」，楊秋興說，是外界先指出2千萬一事，民進黨議員黃文益也檢舉潘，受訪時才會說這2千萬是未爆彈。「這不是一筆小錢，人家會懷疑、我也跟人家一樣想法」，楊秋興要潘恒旭別來找他發誓，趕快公布錢的來龍去脈才重要。至於他一早PO的「被瘋狗咬」是在指潘嗎？楊秋興神秘笑了幾聲：「就是有感而發，我就不多說了」。

已經向國稅局檢舉「旭創意」公司的黃文益則說，潘恒旭就是一個無賴，「公司是你在經營，你找局外人發什麼誓？」，黃強調，自己依法、依規定提出檢舉，但潘恒旭卻不敢公布細項，只會轉移目標、罵人家背骨，「潘恒旭的講法很low，人家怎麼跟你對帳？應該是要找國稅局對帳啊！」，黃文益最後不忘酸：「要不要準備一隻雞、給你斬雞頭？」。
（編註：「斬雞頭」是台灣競選期間常用來以示清白的發毒誓形式。）

▲▼黃文益對旭創意公司提出檢舉。（圖／議員黃文益提供）

▲黃文益對旭創意公司提出檢舉。（圖／議員黃文益提供）

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關鍵字：高雄市長,韓國瑜,2千萬,政治獻金,楊秋興,潘恒旭,觀光局,旭創意,黃文益

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