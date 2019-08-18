願助黨內「魚」長大？　侯友宜：魚要認真打拚才會有力

▲侯友宜、韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂欣玫／綜合報導

新北市長侯友宜近日因拒絕擔任國民黨總統參選人韓國瑜的競總主委惹來罵聲，南投縣長林明溱甚至開嗆不識大體、不合作就退黨。對此，侯友宜18日回應，「認真打拚，其它的現階段都不是我要考慮的事情」，至於會不會想讓黨內的「魚（瑜）」長大？他表示，最重要就是這隻魚要認真努力打拚，才會有力。

侯友宜日前被問及是否接任新北市競總主委時表示，現在他以市政為最大的優先，其他的完全不考慮，要好好的拚市政，卻引起林明溱不滿，認為侯應要「識大體」，藍營須團結一致為2020總統大選備戰；侯則回應自己「很識大體」，就是以新北的400萬人民、新北市政為優先。對此，林明溱18日再度開火，直批侯「矯情」，並嗆不合作就退黨。

對於林明溱兩度開嗆，侯友宜18日仍淡定地回應，大家都認真打拚，每一個人都有自己的角色，「我做我的市長，認真打拚，別人是別人的想法，我們尊重」，其它的現階段都不是他要考慮的事情，只有努力的往前走，才對得起自己對400萬市民的承諾。

另外，侯友宜18日到陶博館體驗捏陶時，師父當場捏出「陶魚」，要侯念咒讓它長大，被問及是否也會讓黨內的「魚（瑜）」長大？他說，侯友宜就是一隻魚，叫做「年年要友宜」，年年有餘最重要的就是這隻魚要認真打拚，打拚才有力，這魚才會大隻，魚大隻才能讓市民來分享、來食用。