快訊／甩媒體！韓國瑜搭計程車赴國民黨　與吳敦義會談1小時

記者徐政璿／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、國民黨立委王金平原定於18日在桃園舉辦會面，最後僅剩柯文哲一人出席，外界紛紛猜測三人結盟是否破局。高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜18日晚間搶先在郭、柯、王三人整合前密會吳敦義。韓國瑜搭計程車在19時30分踏入國民黨部，雙方會面約一小時，討論未來競總如何與中央黨部分工以及泛藍的整合，與會的還有副主席曾永權。

▲韓國瑜密會吳敦義。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜原本規劃14日晚間下班後搭高鐵北上，與吳敦義約在敦化南路某間具有包廂的餐廳會面，但因為消息曝光後告吹。國民黨文傳會代理主委程美華當時在受訪時表示，因為媒體都堵在高鐵站，韓國瑜上不來，因此改約其他時間。

由於郭台銘、柯文哲、王金平結盟的態勢相當詭譎，韓陣營對此相當憂心，盼盡快與吳敦義討論整合一事，這場會面在16日雙方安排行程時敲定。據了解，韓國瑜17日出席國政顧問團公布的記者會後，就夜宿在中和，18日一早就南下新竹，傍晚結束行程後北上與吳敦義見面，副主席曾永權也將出席此餐會。

原訂雙方訂在台北市大安區餐廳會面，但消息走漏後，高雄市長韓國瑜疑似為了甩媒體，中途跳下私家車改搭計程車，前往國民黨中央在3樓主席室與吳敦義會談。韓國瑜在19時30分踏入國民黨部，雙方會面約一小時，討論未來競總如何與中央黨部分工以及泛藍的整合，與會的還有副主席曾永權。

吳敦義在會後受訪時表示，「過幾天大概會同郭台銘先生再正式會面，過去已經有相互交換意見，我準備當面再談談，韓國瑜也蠻關心這個問題，希望能增進團結，這是唯一的目標。」至於韓國瑜有希望轉達什麼意見給鴻海集團創辦人郭台銘？吳敦義說，這他不能講，現在還要思考一下，「我要考慮雙方，甚至三方的立場。」