侯友宜稱「很識大體」　林明溱怒嗆矯情：不合作就退黨！

▲南投縣長林明溱18日出席南投願力館啟用開展儀式，會後聯訪針對新北市長侯友宜拒接競選總部主委重砲開火。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

新北市長侯友宜17日表態，「不考慮」擔任韓國瑜新北市競選總部主委，引起南投縣長林明溱不滿，兩人隔空展開口水戰，林認為侯應要「識大體」，藍營須團結一致為2020總統大選備戰；侯則回應自己「很識大體」，而所謂大體就是新北的400萬人民，要以新北市政為優先，對此，林明溱18日再度開火，直批侯「矯情」，並嗆不合作就退黨。

國民黨力拼2020總統大選，要求黨內15名執政縣市長擔任地方聯合競選總部主委，但侯友宜17日卻表示「現在以市政優先，其他都不是我所考慮的」，不願出任韓國瑜新北市競選總部主委，林明溱則呼籲侯要「識大體」，除了拚市政，也要支持國民黨總統參選人，藍營要團結一致，如此才能終結民進黨執政。

而侯友宜18日在出席市政行程時回嗆自己「非常識大體」，他的大體就是新北的400萬人民；林明溱收今天在南投願力館揭幕儀式後，接受聯訪時再度開砲，他說，面對即將到來的總統大選，黨內同仁目標要一致，而黨內總統初選後，黨內卻還是有「不合作」的黨員，讓地方基層看的相當討厭。

林明溱怒火難抑，繼續痛批，既然身在國民黨，如果不願意、不積極與黨內合作，那乾脆就退出國民黨，不要待在黨內「矯情」，並再度向侯友宜呼籲，國民黨若不團結會被「看破手腳」，盼所有縣市長能夠全力支持黨內提名的參選人韓國瑜競選總統。