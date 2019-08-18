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地鳴走山！　南投國姓鄉長豐村150米邊坡嚴重塌陷

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▲南投國姓鄉連日豪雨，導致道路嚴重崩塌，並有地鳴走山現象，縣長林明溱勘災，指示先規劃替代道路，並加強邊坡防護。（圖／南投縣政府提供）

▲南投國姓鄉連日豪雨，導致道路嚴重崩塌，並有地鳴走山現象，縣長林明溱勘災，指示先規劃替代道路，並加強邊坡防護。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

近日雨勢不斷，南投縣國姓鄉長豐村三隻寮產業道路，長達150公尺的邊坡路段，16日夜間發生嚴重塌陷、路基掏空，隨時有大崩塌的危險。縣長林明溱與立委馬文君前往勘災，林明溱指示整修2條替代道路，也將儘速發包請廠商規劃設計改善，維護鄉民通行安全。

道路邊坡黃水緩緩不斷流出，當地人根據以往的經驗說，這是地震走山的徵兆。日前清晨發生有感地震，這2天又持續下雨，雨水不斷滲入土壤，導致土石鬆軟，加上山坡土石擠壓，造成道路嚴重碎裂、淘空，隨時有山坡土石流、道路崩塌的危險。

林明溱說，連續豪雨造成南投山區災害，導致產業道路嚴重坍方下陷，有立即的危險，目前已經封閉，縣府已經緊急開闢替代道路，便利民眾通行，希望居民體諒因天災造成的不便，縣府會用最快的速度，加強道路設計，給大家一條安全通行的道路。

村長廖秀文指出，該條是村民通行的主要道路，雖然往年已經改善多次，但仍陸續有坍方現象，這次因大雨再次斷路，希望縣府、立委能根本解決問題，由於上面的住戶還很多，替代道路只能暫時應急。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲南投國姓鄉連日豪雨，導致道路嚴重崩塌，並有地鳴走山現象。

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關鍵字：南投,國姓,道路塌陷,林明溱

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