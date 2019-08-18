莫忘921大地震！慈濟「南投願力館」啟用　帶動防災意識

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

921大地震即將屆滿二十周年，當年南投地區的重災，是許多人共同的記憶。回憶那一年「雖然大地無情，可是人間有愛！」看見包含慈濟等許多民間團體及來自各地救難人員，同心協力守護鄉親度過難關，如今南投已揮別過去的傷痛，用感恩善念的心迎向美好未來。

南投經歷了九二一賑災，自應省思與警惕。8月18日在慈濟南投聯絡處正式啟用一個内容多元的「南投願力館」。與會的貴賓有慈濟慈善事業基金會顏博文執行長、南投縣政府林明溱縣長、前國策顧問林源朗老縣長、李穀摩書畫大師、馬文君及許淑華立法委員、華雨精舍住持等四位法師、慈濟援建南投縣希望工程學校校長等貴賓雲集。

▼921災後住慈濟大愛村的住民回憶當初大家住在一起如同一家人，感恩各界在他們最無助的時候給予依靠。

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慈濟慈善事業基金會顏博文執行長表示，九二一大地震慈濟人動員救災，蓋大愛村及援建51所希望工程中小學，如今已屆二十週年，證嚴上人慈勉大家「莫忘那一年、莫忘那一人、莫忘那一念」，回憶就是教育，驚世的災難要有警世的覺悟，要戒慎虔誠祈求天下無災難。

林明溱縣長也讚歎證嚴法師的大願力，921南投重災區感恩慈濟人以最短的時間蓋大愛屋讓受災鄉親安住，在南投援建33所中小學讓師生有優美的校園學習，僅代表南投縣所有縣民感恩上人及所有的慈濟人。

慈濟志工洪啟芬表示，展覽館内有人間至情的動人故事、慈濟援建學校(希望工程)的特色、防災減災的科普教育、現代人應有的環保意識，還有慈濟五十四年來的慈善、醫療、教育、人文四大志業的足跡。

而為了迎接農曆七月，慈濟基金會陸續在全臺各地舉辦吉祥月感恩祈福會，推廣茹素環保救地球，不燒金紙愛護環境，以及正信的普渡觀念。今天慈濟南投聯絡處亦同步舉行，近千位會眾參加共襄盛舉，人人匯聚善念為臺灣及全球祈福平安吉祥，也勾起許多南投鄉親憶起二十年前那晚撼動大地的災難。

慈濟基金會表示，二十年過去了，南投早已蛻變成一塊寶地、福地，時值農曆七月期間，大家有緣再次共聚一堂，不再是沉重的心情，而是用歡喜心、感恩心迎接吉祥月，透過回首災難話當年，是要喚醒人人居安思危的心，莫忘那一年、那一念、那一人所帶給我們省思的課題。