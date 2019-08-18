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韓國瑜「拿錢就退出政壇」　潘恒旭加碼發重誓：洗錢就絕子絕孫、不得好死！

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記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄觀光局長潘恒旭和前高雄縣長楊秋興，因為韓國瑜政治獻金2千萬事件、隔空交火數日，潘恒旭為證明自己清白，18日下午到高雄三鳳宮發重誓「如果我有幫韓國瑜洗錢、就不得好死、絕子絕孫！」，同時也邀楊秋興「如果我沒洗錢，就換你絕子絕孫，如果不想絕子絕孫，就要公開道歉！」。

▲▼潘恒旭到高雄三鳳宮立重誓。（圖／記者賴君欣攝）

▲潘恒旭到高雄三鳳宮立重誓。（圖／記者賴君欣攝）

這場「觀光局長vs.前縣長」之爭，起源於高雄市長韓國瑜去年打選戰的政治獻金，被揭露其中2千萬給了潘恒旭親姊姊開的廣告公司，引來楊秋興暗指「洗錢」，潘恒旭為此爆氣，在臉書連3天狂發8篇文砲轟楊秋興，其中一則「背骨男孩」惡搞圖後來刪文，潘還自爆是因為有民眾反應「七月到了、照片很嚇人」，他才「順應民意」刪掉。

▲潘恒旭在自己臉書連發三酸文，請楊秋興出面對帳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲潘恒旭爆料這張照片遭民眾反應「很嚇人」，所以才刪文。（圖／記者吳奕靖翻攝）

潘恒旭18日下午到三鳳宮拜拜發毒誓，表示「如果我有幫韓國瑜洗錢、就不得好死、絕子絕孫」，但如果沒有，就換楊秋興「不用不得好死，但得絕子絕孫，如不想，就必須公開向我跟韓國瑜道歉」；要楊跟他一起到神明面前對帳、發誓。

「我要告訴你，我的政治輩份不比你低！」潘恒旭受訪時，持續砲火猛攻楊秋興，「你當人家阿公了，說話不三不四、沒有阿公的樣子，我是在幫你教你的孫子」；至於楊一早PO文指「被瘋狗咬一口，難道要反咬牠嗎？」，潘則說，對方沒寫我的名字，可能怕被我告、也可能是在講他自己，所以我就不幫他解釋了。

▲▼楊秋興和潘恒旭18日又在臉書互槓。（圖／翻攝自楊秋興、潘恒旭臉書）

▲楊秋興和潘恒旭18日又在臉書互槓。（圖／翻攝自楊秋興、潘恒旭臉書）

潘恒旭強調，這間旭創意公司2002年就成立，曾接過馬英九的競選廣告、操盤吳敦義競選黨主席的空戰，還有兆豐銀行、日月潭雲品酒店和中保無限+等知名案子，「儘管資本額只有50萬，不表示不能做大生意，糾結在這件事是沒有數學概念跟商業常識的」。潘恒旭最後也放話，要楊秋興明天來對賭、對帳。《ETtoday新聞雲》記者致電給楊秋興，但在截稿前未得到回應。

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關鍵字：高雄市長,韓國瑜,2千萬,政治獻金,楊秋興,潘恒旭,觀光局,旭創意

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