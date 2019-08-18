韓國瑜缺席六都電競爭霸戰　陳雄文代打遭喊「還我市長」！



▲高雄市副市長陳雄文。（圖／高市運發局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

「2019六都電競爭霸戰—高雄市決賽」17日在高雄捷運美麗島站舉行，不過有別於其他5都市長親臨現場致詞，高雄市長韓國瑜因北上沒有出席，沒想到現場出現些小插曲，剛上任的副市長陳雄文代替市長韓國瑜出席本次的賽事，於賽前致詞時，台下有位觀眾竟大喊「還我市長！」，讓場面有些尷尬。

「六都電競爭霸賽」高雄賽事於17日展開決賽，不過有別於其他5都市長親臨現場致詞，市長韓國瑜卻因為要北上缺席，改由第一天上任的副市長陳雄文出席，就當陳雄文上台致詞時，底下觀眾卻突然大喊「還我市長！」，讓陳雄文頓時有些尷尬的笑了笑，主持人也隨即緩頰說「不要這樣，副市長一大早就到場支持賽事」。

▲2019六都電競爭霸戰—高雄市決賽。（圖／高市運發局提供）

《ETtoday新聞雲》致電給高雄市副市長陳雄文，他表示一開始聽成「歡迎市長」，所以笑得很開心，對於這種場面，陳雄文說「我見多了，當勞動部長『還我退休金、還我資遣費』，在環保署『還我空氣品質、還我健康家園』，哪個政府官員不會碰到這種場合」。

陳雄文說，「這是雞皮蒜毛的小事，他們很熱情活潑的年輕人，大家哈哈大笑也沒什麼，也沒拿布條、牌子，喊幾聲我就哈哈一笑就開始致詞，他們就停止了，我也不會覺得有什麼」。

▲韓國瑜17日北上出席國政顧問記者會。（圖／記者林敬旻攝）

對此，高市府也回應「電競賽的主角是年輕朋友，所以不管政治人物是誰參加都會讓致詞儘量簡短，以利賽事進行。謝謝當天參加的年輕朋友很關心市長的出席，市長很遺憾行程安排不及無法與年輕人同樂，但派出陳雄文副市長同樣代表高雄市政府對活動的高度重視」。

市府強調，「韓國瑜市長一向非常重視電競產業還有青年人的興趣和創意，上任後就著手研擬成立青年局，未來青年局10月成立後還會和運發局會聯手舉辦亞洲電競聯盟，並會撥預算大力支持！」