朱立倫訪美國務院　美官員：台美友好「不等於支持民進黨」

▲朱立倫在美國華府強調，國民黨親美立場不變。（圖／翻攝朱立倫臉書）

記者徐政璿／台北報導

國民黨前主席朱立倫於美國時間16日，繼續第二天的華府訪問行程，獲邀進入國務院，並前往智庫與重量級涉台學者與政界人士交換意見。美方高層官員對此次訪問表達高度肯定，並說明「美方絕對沒有特別支持民進黨或是國民黨，這種誤解是來自民進黨現在在執政，這是台美的友好」，希望朱立倫能將正確訊息帶回台灣。

朱立倫17日晚間以「台美友好不等於支持民進黨」為題撰文表示，昨天他一連與傳統基金會（Heritage Foundation）學界智庫、美國國務院（Department of State）官員會面，他要跟各位朋友分享一件事情。

朱立倫說，這件事就是在會晤的過程當中，美方官員很清楚的表達：「美方絕對沒有特別支持民進黨或是國民黨」、「如果有這種誤解，那麼這樣的誤解是來自於目前執政黨是民進黨，美方與台互動密切，其實代表的是美方對台整體的『美台友好』」。

朱立倫說，所以過去幾天他一再強調，希望到華府跟美國友人，聊聊藍營對很多議題的立場，希望為國民黨多溝通一些美台關係以及兩岸關係，「我們必須堅持，不能讓國民黨的聲音缺席在美台關係，也不能讓美台關係被扭曲為美綠關係」。

朱立倫最後說，接下來，他將在美東華人學術聯誼會談新北經驗，大家紐約見！