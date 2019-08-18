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黨費200元！一邊一國行動黨成立　推動台獨、入聯

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▲▼台灣北社18周年募款餐會暨陳水扁總統簽書會。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統陳水扁因向中監申請出席遭拒，將以錄影談話方式參與。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

「一邊一國行動黨」18日舉行成立大會，黨章正式曝光！創黨宗旨為「促使台灣成為主權獨立的現代化國家，並申請加入聯合國成為會員國」，另外，黨員黨費每年200元，年滿18歲可入黨，不過，是否允許「雙重黨籍」，黨章中並沒有載明。

一邊一國行動黨成立大會於18日下午1:30開始，5點結束；與會貴賓包括前副總統呂秀蓮、行政院前院長游錫堃，前國防部長蔡明憲，資政彭明敏、吳澧培，顧問金恆煒，大老陳永興醫師、吳樹民醫師及多位黨政學界重量級人物參加，而前總統陳水扁因向中監申請出席遭拒，改以錄影談話方式參與。

「一邊一國行動黨」黨章曝光，黨章總則寫道，「本黨名稱為一邊一國行動黨（簡稱一邊一國），英文名稱為Taiwan Action Party Alliance（TAPA）；黨的成立宗旨部份，第二條闡明，「本黨宗旨為促使台灣成為主權獨立的現代化國家，並申請加入聯合國成為會員國。」

特別的是，一邊一國行動黨沒有一般政黨「黨主席」的設計，而是選出「召集人」領導中央工作小組。根據黨章第13條，「本黨設『中央工作小組』召集人壹人，由中央工作小組成員互選之，得票最高者當選」，召集人任期兩年，連選得連任一次，此外，「本黨之負責人，對外代表本黨，領導並指揮『中央工作小組』之運作，並督導秘書處執行任務。」

至於經費來源，黨章第25條載明，黨員黨費「每年新台幣二百元整」，並以現金至黨主事務所繳納或匯款至黨指定之郵局戶頭。此外，還包括：依法收受之政治獻金；政黨補助金；本黨為宣揚理念或從事活動宣傳所為之出版品、宣傳品銷售或其權利授與、讓與所得之收入；其他依政黨法規定所得之收入；以及由前五款經費及收入所生之孳息。

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關鍵字：一邊一國,獨派

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