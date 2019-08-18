全文／一邊一國黨成立　576字宣言轟「民進黨矮化成一言堂」

▲一邊一國行動黨成立大會，呂秀蓮、游盈隆、羅仁貴出席。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

「一邊一國行動黨」18日舉辦成立大會，原本邀請前總統陳水扁出席，但此活動被中監認定具有政治性意涵，不同意陳水扁申請出席，因此陳水扁以錄影談話方式參與成立大會。工作小組召集人陳昭姿下午在大會上宣讀576字的成立宣言，內容批評民進黨建黨時的初衷與理念已經被棄，如今「一人」凌駕於「一黨」之上，眾聲喧譁的民主進步已矮化成「一言堂」，黨官僚儼然成為黨員的主人。

一邊一國黨成立宣言：

我們是一群打死不退的台派，我們有共同的責任感、使命感與歷史感。

我們矢志建構台灣成為正常且獨立的國家，終能傲然屹立於世界各國之林。

我們帶著百折不回的綠色理念，匯聚過去到今天所有為台灣打拼的能量與成就，在必要出手的此刻、在危殆威脅下的此刻、在非如此做不可的此刻，我們願意挺身而出，糾合大家作夥，成立新而有力量的「一邊一國行動黨」。

我們有夢想、有希望，而且我們有自信、有能力，可以重新凝聚逐漸散去的台灣集體意志，找回並完成一貫的理念。

我們要重新激發台灣人掙脫各種桎梏——尤其捆綁住自我認同到今天還幽靈似的時隱時現的枷鎖——的力量。我們的天職就是激勵大家勇敢走上台灣路、做驕傲的台灣人、永遠擺脫中國的威脅、完成一邊一國的目標。

台灣的民主路，固然是台灣人民的成就，但我們不得不指出眼前的危機：台灣不能再繼續被「一中憲法」凌虐而委曲求全；九七年的「雙首長制」已經證實破壞了民主的權力制衡，不容坐視不管。我們進入國會一定進行憲法及憲政體制的改造。

同時，我們震驚於民進黨二ＯＯ八至今的黨規修訂，建黨時的初衷與理念已經被棄，民主機制蕩然，「一人」凌駕於「一黨」之上，眾聲喧嘩的民主進步已矮化成「一言堂」，黨官僚嚴然成為黨員的主人。「一邊一國行動黨」要建立政黨的新典範，去階級化、去官僚化，黨組織是服務全黨、全民的僕人。

最後是我們的感謝。我們感謝為台灣民主拼生死、不受威脅利誘的前輩，我們也感謝不同年齡的世代今天有志一同共同攜手找回「制憲正名」的初衷。給「一邊一i國行動黨」一個機會，就是給台灣一個機會，衷心感謝大家。

