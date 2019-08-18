賴清德8/11見陳水扁　獨派：「蔡賴配」是配不成

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨總統初選後，現任總統蔡英文獲黨內提名，將出征2020年總統大選，外界也十分關注總統蔡英文與前行政院長賴清德組成「蔡賴配」的可能。對此，台灣社社長張葉森18日參加「一邊一國行動黨」成立大會時表示，「（賴清德）最後告訴我們他要堅決的離開，要去充電、沉潛」，並不想擔任特定職務。

「一邊一國行動黨」18日召開成立大會，並請前總統陳水扁出席，但此活動被中監認定具有政治性意涵，不同意他申請出席，因此，陳水扁將以錄影談話方式參與成立大會，與會嘉賓還包括前副總統呂秀蓮、前行政院長游錫堃等人。

張葉森出席時受訪表示，8月11日時他有跟前行政院長賴清德、前總統陳水扁見面交換意見，「我們知道蔡賴配是配不成」，因為從過去賴當行政院長和初選時候，從賴院長感受可知道，蔡賴配很難成功。

張葉森說，賴清德登記黨內初選是因為看到民進黨陷入困境，「最後告訴我們他要堅決的離開，他要去要去充電、沉潛」，台灣有需要會回來，他也說，賴清德也許會幫忙立委輔選，但並不想擔任特定職務。

媒體追問賴清德不可能擔任副總統？張葉森說，「如果是副總統要給他發揮位置，依照目前看來，並不容易」。