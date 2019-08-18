影／唐僧版阿Sir出現　港警「魔力喊話」勸示威者離開...網笑翻

記者蔡儀潔／綜合報導

「反送中」示威以來警民衝突不斷，不過近日一段「勸解示威者離開」的影片在網路爆紅，裡面的港警用溫柔勸道，「看看手機裡的群組，如果坐牢就誰也不能聯繫了」，還多次重複「25年監禁，25年啊，25年，失去25年的光陰啊！」網友看後紛紛表示，這簡直是《月光寶盒》裡面的唐僧附體了。

從影片中可以看到，一位港警用喇叭柔聲細語的說，「當你非法集結就要負相關刑責，所以我勸你現在離開，懸崖勒馬，再看看自己手機加入的群組，接下來的5年，你是不是真的想和這些人失去聯絡，如果你進監獄的話，你就聯繫不到他們了。」

▼網友開玩笑說，該位港警好像唐僧附體 。（圖／翻攝自微博）

他接著說，再如果參與過暴動，25年後，你數數25年失去了多少，今年是2019年，1994年不要說4G、5G，3G都沒有，網路也都不流行，25年後是一個怎麼樣的世界，為何為了今晚的強出頭，失去的是25年光陰。

他表示，可能你會覺得，這裡這麼多人不會有事，但當有防暴員警來的時候，大家就紛紛逃跑，有些很不幸跑得慢， 或者跌倒或者爭先恐後，當大家跑的時候，你覺得旁邊的人還會不會記得你，都想快點跑掉，「在這個時候你想一下，你是不是跑得很快，如果不是的話，我勸你現在離開。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。