美議員：中國如果暴力鎮壓香港　必須面臨「嚴重後果」遭制裁

▲反送中示威持續進行。（圖／記者黃彥傑攝）



記者丁維瑀／綜合報導

香港反送中示威來到第11周，美國共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio）16日發布聲明指出，美國必須明確表示，如果中國出動武警展開暴力鎮壓，將面臨快速且嚴重的後果，包括制裁以及限制官員的利益等。他還表示，北京方面應該要知道，針對香港的暴力威脅升級，都突顯出美國如何評估進一步支持台灣。

魯比歐聲明寫道，美國政府應明確表態，如果中國動用武警進行暴力鎮壓，便無法繼續享有香港提供給北京的優勢；包括美國撤銷在美國法律之下的香港特殊地位，限制中國資本市場接觸香港銀行，以《全球馬格尼茨基人權問責法》（Global Magnitsky Act）實施制裁，並採取其他措施來反對中國官方。

▲魯比歐聲明。（圖／翻攝自Marco Rubio官網）



魯比歐還提到，考量到近期的行為，他正在與參議員共同合作，致力加強兩黨議員都有參與的《香港人民與民主法案》，「我呼籲參議院就這項重要法案迅速採取行動。」

魯比歐指出，針對香港持續升級的暴力威脅，北京應該要明白，為什麼美國兩黨議員必須重新評估如何與中國做生意，如何更果斷回應中國在新疆的行為，以及如何進一步加強對台灣的支持，「北京現在必須選擇，是要充分履行其對香港的自治承諾，或是因為侵略行為而承受迅速、嚴重的後果。」

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