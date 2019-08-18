香港818民陣維園集會「塞爆3足球場」　銅鑼灣公車「被人潮包圍」

記者劉亭、陳以昇、黃彥傑／香港─台北連線報導

香港民陣今（18）日下午於維多莉亞公園舉行集會，先前曾表示準備採取「流水式」管控人潮，原訂下午2時開始集合。人潮從1時許就開始湧現，到1時40分左右已坐滿維園3個足球場，人流更倒塞回地鐵站。

▲香港民陣818集會，人潮已在維園聚集。（圖／記者黃彥傑攝）

綜合港媒報導，維園附近的港鐵天后站從1時許開始出現人潮，約8成皆穿黑色衣服，最靠近現場的A2出口人流更倒塞回站內，許多市民改走B出口，或是從銅鑼灣站、金鐘站步行前往。

民陣召集人岑子杰表示，政府至今仍未有回應任何訴求，卻將責任推到示威者身上，警黑暴力也反映違反執法指引，呼籲警方不要做任何事挑釁示威者，香港人有能力做一天和理非示威行動，今日將有議員協助市民離開集會。

民陣原本打算18日發起遊行，從維多莉亞公園走至中環遮打花園，民陣預計參與人數達30萬人，但警方最終只對維園集會發出不反對通知書。民陣也呼籲，集會市民堅守「和理非」及保持冷靜，促請警方要配合封路，避免出現混亂。

《ETtoday新聞雲》記者於現場發現，銅鑼灣站附近已擠滿黑衣人士，人群更勇到馬路上，車子難以移動，現場完全沒有警察指揮交通，僅靠民眾自發性閃車，看來險象環生。直到下午2時38分左右，才有警員現身在周遭街道拉線，但sogo前主要幹道仍未有警方疏散。



▲香港818民陣集會人潮眾多，銅鑼灣站人群湧到馬路，車子幾乎難以移動。（圖／記者陳以昇攝，下同）