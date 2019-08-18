香港民陣集會「流水式」離開維園　港鐵列車不停銅鑼灣天后炮台山

記者劉亭、陳以昇、黃彥傑／香港─台北連線報導

香港民陣今（18）日發起維園集會，人潮1時許開始逐漸於維園聚集，塞爆6個硬地足球場，地鐵、附近主要道路都湧現黑衣人潮。從下午3時15分許現場突然下起大雨，但現場民眾仍然相當多，遊行隊伍也在帶領下開始走出維園，開始「流水式」集會。

隊頭由工黨前立法會議員李卓人、民主黨創黨主席李柱銘、民主派立法會議員區諾軒、街工立法會議員梁耀忠等拉起橫額，於下午3時半許已走到告士打道及糖街交街，雨勢仍非常大，參加者一路上不斷大喊「香港人加油」、「五大訴求，缺一不可」。

▲香港818維園集會人潮眾多，現場突然下起大雨。（圖／記者黃彥傑攝）

港鐵宣布，由於個別站現時十分擠迫，基於安全考慮，會因應實際情況安排港島線來回方向個別列車，包含不停銅鑼灣站、天后站或炮台山站。此外，九巴、新巴及城巴有多條路線，因交通情況而有改道或取消等特別交通安排。

《ETtoday新聞雲》記者現場發現，就算暴雨下了20分鐘，民眾並未離開，現場還放著悲慘世界主題曲「Do you hear the people sing」，也有阿姨在雨中獨自坐著，手上還舉著標語，在附近天橋、騎樓上也擠滿了沒有帶到雨具的民眾。