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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／示威重創港零售業　銅鑼灣商鋪虧損800萬港元賣出

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▲▼香港銅鑼灣人口相當稠密。（圖／路透）

▲銅鑼灣人流相當稠密。（圖／路透）

《香港》示威重創港零售業　銅鑼灣商鋪虧損800萬港元賣出

近期香港的遊行示威直接衝擊零售業及鋪市，此前灣仔有小型店鋪錄得虧損500萬港元港賣出，銅鑼灣核心區一個商場鋪位，近日以1800萬港元賣出，也錄得大幅虧損800萬港元，貶值超過3成。香港美聯工商鋪行政總裁黃漢成表示，受近期大型遊行示威影響，不論市民或遊客消費意欲皆大減，訪港遊客量大跌，零售、飲食及旅遊業均大受打擊，營業額跌幅高達6成。（星島日報）

《廣東》上半年GDP超5兆人民幣

大陸國家統計局數據顯示，上半年全大陸GDP總量達到45.09兆元（人民幣，下同），廣東是「5兆俱樂部」的唯一成員，GDP總量約為5.05兆，位居第一，江蘇以4.8582兆排名第二，第三則為山東省，GDP來到4.1823兆。在增速方面，雲南以9.2%增速排名第一，吉林以2%增速排末位。（中新社）

《北京》陸1-7月對外投資1.9兆

大陸商務部近日公佈數據顯示，1-7月境內投資者共對全球153個國家和地區的4088家境外企業進行了非金融類直接投資，累計實現投資4329.2億元（約新台幣1.9兆），同比增長3.3%；7月份當月對外直接投資680.6億元，同比增長25.5%；對外承包工程完成營業額5491.3億元，同比增長2%，新簽合同額8201億元，同比增長1.9%；對外勞務合作派出各類勞務人員26.5萬人，與去年同期基本持平，7月末在外各類勞務人員97.2萬人。（證券日報）

▲▼黑龍江省伊春市,湯旺河國家公園。（圖／CFP）

▲黑龍江省伊春市。（圖／CFP）

《黑龍江》18個邊境縣漁業經濟年產值達20億人民幣

數據顯示，2018年18個邊境縣水產養殖面積達到104.8萬畝，佔全省養殖面積的17.5%；水產品產量7.86萬噸，佔全省水產品產量的12.8%；名特水產品養殖產量1.91萬噸。漁業經濟產值達到20.57億元，佔全省漁業經濟總產值的21%。漁業帶動勞動力就業達2.58萬人。（黑龍江日報）

《北京》人行完善貸款市場報價利率形成機制

中國人民銀行近日宣佈，決定改革完善貸款市場報價利率(LPR)形成機制，自8月20日起，以公開市場操作利率(主要指中期借貸便利利率)為「錨」，貸款市場報價利率按加點形成的方式，向全國銀行間同業拆借中心報價。新機制中，還將貸款市場報價利率在原有1年期品種基礎上增加5年期以上期限品種；報價銀行從原有的10家國有大行與股份制銀行，轉為加入城商行、農商行、外資行與民營銀行，共18家。（新京報）

《四川》本土人才成人學歷提升專項招生政策出爐

四川省教育考試院日前發佈新通知，明確四川省本土人才成人學歷提升專項計畫的報考條件、報名時間及考試科目、招錄方式等內容，部署相關考試招生工作。據瞭解，四川自2019年起，啟動實施少數民族自治州縣及深度貧困縣本土人才培養工程。（人民日報）

《陝西》上半年接待遊客3.7億次

陝西1-6月份接待境內外遊客約3.7億人次，同比增長12.40%，旅遊總收入3736.31億元，同比增長21.45%。2019西安絲綢之路國際旅遊博覽會吸引了來自44個國家（地區）、31個省區市的展商參會參展，舉辦文化旅遊推介、展演活動近200場；簽約陝西省文化和旅遊重點項目45個，涉及金額389.5億元。（西安晚報）

▼西安秦始皇兵馬俑博物館。（圖／記者謝璩安攝）

▲▼西安秦始皇兵馬俑博物館。（圖／記者謝璩安攝）

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關鍵字：香港遊行,香港經濟,廣東GDP,對外投資,黑龍江漁業,陝西旅客

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