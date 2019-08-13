傳816發動銀行大擠兌！港今年GDP被砍至「0」...居四小龍之末

▲示威民眾11日在港鐵太古站，與警察發生衝突。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

「反送中」動蕩情勢擴大，外傳港人將在16日發動大擠兌，領走銀行存款，香港國際金融中心的地位搖搖欲墜。另外，新加坡星展集團日前發出報告，首次將香港今年的經濟成長率預測值，從2.5%下調至0，這恐將讓其今年的GDP表現名列四小龍之末。

示威者12日癱瘓香港國際機場，13日再有超過300班機取消，香港正陷入數十年來最嚴重的政治危機，經濟亦受重創。星展集團最新報告不僅將香港今年GDP下調至0，而且一口氣將明年GDP下修至0.5%，認為中美貿易緊張局勢未變，香港出口成長受到影響，若美國9月起，對3000億美元商品再加徵關稅，衝擊恐將更大。

▲香港機場接機大堂有大批黑衣人聚集。（圖／記者蔡儀潔攝）

星展提到，政治不確定未有引致大規模資金流出香港，但將進一步抑制本地消費，商舖週末未能經營、訪港旅客放緩，預計全年零售銷售貨值將跌5%，失業率亦可能自2.8%的20年低位回升。另外，6月通脹率顯著升至3.3%，比5月高0.5個百分點，考慮到經濟前景疲弱，下半年或出現滯脹風險。

網路上瘋傳香港人預計16日發動銀行擠兌潮，對此，金管會主委顧立雄今（12）日表示，這對香港當地銀行或香港當地國際性銀行受影響機率較大，台灣的銀行在香港並非以消金（消費性金融）為主，非首要目標，但金管會仍會持續關注後續情況。