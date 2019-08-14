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影／拔槍指向機場示威者！　港警回應：落單警察保護自己

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者蔡儀潔／綜合報導

香港機場13日深夜爆發大規模衝突，期間，一位警方在遭到示威者包圍時，舉起了.38左輪佩槍，是自6月9日的大型示威衝突以來，首次有警員將實彈槍械指向示威者。香港警方14日淩晨表示，一名警務人員為保護自己以免生命受到威脅或身體受到嚴重傷害，於是拔槍戒備；機場事件共拘捕5名男子。

從網上畫面可以看到，該名員警先是撲向一名穿深色衣服的女子，隨即大批示威者衝了過來將他包圍，這位落單員警被逼到角落，有人搶走警棍擊打他，電光火石間，這位員警拔槍並指向周圍示威者，示威人士隨即散去，隨後其他警方趕到支援。

▲▼ 香港警方拔槍 。（圖／翻攝自微博）

▲ 香港警方拔槍。（圖／翻攝自微博）

警方於14日淩晨3時25分，透過新聞處發稿稱，大量示威者於香港國際機場非法集結，並禁錮、欺淩及毆打一名旅客及一名記者，對他們造成身心傷害，警方對激進示威者的嚴重暴力行為予以極嚴厲譴責。

警方表示，就首宗個案，警方接獲香港機場管理局要求，派員到場協助護送救護員及一名受傷旅客安全離開，但警務人員到達後，大批示威者向警務人員不斷投擲雜物及照射強力鐳射，其間一名警務人員被人搶去警棍及被多人襲擊，為保護自己以免生命受到威脅或身體受到嚴重傷害，於是拔槍戒備。

警方指出，事件中，警方共拘捕五名男子，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、襲警及破壞社會安寧等；共有兩名警務人員受傷，被送往北大嶼山醫院治理，「示威者罔顧法紀的暴力行為令人髮指，警方予以極嚴厲譴責。警方強調，會積極對案件作出深入調查，不會放過任何線索，務必將施襲者繩之於法。」

▼13日香港機場衝突。（圖／路透社）

▲▼0813香港機場衝突。（圖／路透社）

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