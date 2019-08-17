影／光復紅土遊行現「彩色傘海」　便衣警遭包圍、居民掛布條力挺

▲抗議民眾舉起光復紅土的橫幅。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳以昇、黃彥傑、蔡儀潔／台北-香港聯合報導

香港市民今（17）日在紅磡和土瓜灣發起「光復紅土」遊行，抗議大陸旅行團影響當地民生。約1000位示威者下午在海心公園聚集，3點40分隊伍起步，終點站為黃埔黃埔站A出口，目前現場下起小雨，遊行人士步行走到馬路位置。隊伍4點抵達終點後，部分人士繼續沿德民街往何文田方向前進。

▼車道被雨傘海塞滿 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲警方被抗議人士包圍。（圖／記者黃彥傑攝）

《ETtoday新聞雲》記者現場直擊，遊行期間，有數名便衣警員到場，被民眾發現後團團圍住，並辱罵警員，要他們滾回去，警員不吭聲，默默離開。在一旁的住宅樓陽台上，亦有不少居民聲援力挺示威者，有人掛出「反送中」布條。

▼附近居民掛起「反送中」布條。（圖／記者黃彥傑攝）

▲遊行現場。（圖／記者黃彥傑攝）

隊伍4點抵達終點港鐵黃埔站A出口後，有示威者呼籲在場人士離開，並參與明（18）日的港島集會，多人高呼「818維園見」。不過部分人士偏離路線，繼續沿馬頭圍道向土瓜灣方向進發，一些示威者抵達土瓜灣道及浙江街交界。

▲民眾自發性發送物資 。（圖／記者陳以昇攝）

此次遊行原被警方反對，上訴後獲准以替代路線舉行，由土瓜灣海心公園遊行至港鐵黃埔站A出口，途經旭日街、崇安街、庇利街、紅磡道、民泰街。遊行申請人李軒朗表示，遊行主題「光復紅土，還我淨土」，訴求是踢走旅遊巴及廉價旅行團，亦不會忘記五大訴求；遊行將於五時半準時結束，未知屆時會否發生其他突發事件，但希望大家不受傷、不流血及不被捕。

香港今日就有三大示威活動，包括抗議港府的「八一七全港教師大遊行」和「光復紅土遊行」，而「反暴力、救香港」大集會則提出七大訴求，反對近月來發生的暴力事件，呼籲市民支持香港特區政府依法施政、警方嚴正執法，維護「一國兩制」原則。

▼警方到場戒備。（圖／記者黃彥傑攝）

▼ 遊行隊伍佔據馬路。（圖／記者黃彥傑攝）