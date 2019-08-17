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快訊／大雷雨突襲「恐怖對流包圍」高屏　豪雨彈又來了！8縣市續發警戒

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▲▼大雷雨突襲「恐怖對流包圍」高屏　豪雨彈又來了！9縣市續發警戒。

▲大雷雨突襲高屏，持續時間至9時15分。（圖／中央氣象局，下同）

記者許力方／台北報導

中央氣象局17 日晚間8時16分針對高雄市、屏東縣發布「大雷雨訊息」，受旺盛對流影響，持續至晚間9時15分，慎防劇烈降雨、雷擊及溪河水暴漲、坍方、落石、土石流。預計入夜至18日（周日）仍受西南風影響，易有短時強降雨，屏東有局部大雨或豪雨，宜蘭、台中、南投及嘉義以南地區仍有局部大雨發生機率，8縣市發布「豪雨特報」。

氣象局表示，17日西南風影響，苗栗以南雨勢明顯，午後北部山區、宜蘭及花蓮有局部雷陣雨，許多地方都出現短時強降雨，並有大雨及豪雨發生，背風側氣溫偏高，大台北局部地區高溫超過36度。由於西南風及午後對流旺盛，入夜至18日仍易有短時強降雨，台中、南投、雲林、嘉義、南高屏、宜蘭等9縣市納入豪雨特報範圍，提醒民眾注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請防範坍方及落石。

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●大雨特報範圍：台中、南投、嘉義、台南、高雄、宜蘭。
●豪雨特報範圍：屏東

▲▼大雷雨突襲「恐怖對流包圍」高屏　豪雨彈又來了！9縣市續發警戒。

▲▼大雷雨突襲「恐怖對流包圍」高屏　豪雨彈又來了！9縣市續發警戒。

▲旺盛對流發展，台中、新北局部豪雨，苗栗以南及宜花已有局部大雨。台中大肚最大累積雨量達195毫米。

18日（周日）西南風持續影響，氣象局預報，苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，凌晨至上午仍易有短時強降雨，並有局部大雨，連日降雨，前往中南部山區請留意坍方、落石的發生，台東也有局部短暫陣雨，其他地區上午為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，其中北部、東半部山區及大台北、宜蘭也有局部大雨發生機率；溫度方面，中南部高溫30至32度，其他地方約33至35度，其中大台北局部地區可達36度左右高溫。

氣象局指出，19、20日（下周一、二）台灣位於大低壓帶內，大氣環境不穩定，有局部大雨發生機率，有中尺度低壓或熱帶系統發展可能，南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

▼豪雨彈又來了！9縣市續發警戒。

▲▼大雷雨突襲「恐怖對流包圍」高屏　豪雨彈又來了！9縣市續發警戒。

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關鍵字：氣象,氣象雲,中央氣象局,豪雨特報

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