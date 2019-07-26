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糗到哭！川普活動上「總統勳章」遭調包成俄國徽　手握鈔票＋高爾夫球桿

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▲川普參加活動沒發現總統徽章遭到調包。（圖／翻攝自推特）

▲川普參加活動沒發現總統徽章遭到調包。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普多次遭到酸民抨擊「除了經商以外，沒有思考能力」，在23日的華府活動，似乎驗證這件事情。該場活動上川普在台上講得口沫橫飛，卻完全沒有發現後方的「總統勳章」已經被動過手腳，原本的老鷹樣式，換成了俄羅斯國徽「雙頭鷹」還拿著高爾夫球桿。

根據《CNN》報導，川普出席青少年學生峰會時，舞台上投影出「美國總統勳章」，但台下的人越看越不對勁，後來竟被發現原本徽章裡應該是美國老鷹，卻變成了俄羅斯國徽雙頭鷹；原本抓的箭和橄欖枝，也被換成了高爾夫球桿和一疊美金，拉丁語也變成西班牙髒話。

設計該「假總統徽章」的設計師是46歲的李佐特（Charles Leazott），原是共和黨員的他，在2016年川普當選後以黑色幽默的調侃川普，更提到川普已經讓整個共和黨變成不是他所認識的共和黨。該徽章更是李佐特「最美、最驕傲的設計」。

但對於高峰會上徽章被調包，李佐特表示絕對不是不小心。即便主辦方表示已經找到當時的操作人員並且開除「一切都是因為不小心在搜尋上抓錯圖檔」，但李佐特仍表示，「沒有刻意要找，是絕對不可能找到這個圖，所以應該不是意外」。

李佐特的設計因此爆紅，也讓他的社群頁面遭到川粉的留言，但李佐特不以為然，認為「敢把假徽章放上高峰會的人，要不是很無能就是最屌的酸民」。

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關鍵字：川普,徽章,高峰會,總統勳章

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