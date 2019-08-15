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嘉市府中元普渡　各處室祈福標語大搞創意

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▲▼ 嘉義市政府中元普渡拜拜。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義市政府中元普渡拜拜。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府暨國稅局嘉義分局農曆7月15日中元節，舉行普渡祭典，由市長黃敏惠、南區國稅局嘉義市分局長陳世興擔任主祭，率市府及國稅局各單位主管、同仁虔誠上香祝禱，祈求國泰民安，各項業務及建設推動順利及員工身體健康。

▲▼ 嘉義市政府中元普渡拜拜。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義市政府中元普渡拜拜，綠色包裝的「乖乖」超夯。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，市府及國稅局全體同仁除了準備了豐盛祭品，更鼓勵大家節能減碳，採「以米代金」的方式來祭拜，愛護地球環境。其中，綠色包裝的「乖乖」與最近推出的嘉義市獨創伴手禮「劉里長嘉義火雞肉飯風味米餅」都成了這次祭拜「好兄弟」的夯貢品。

▲▼ 嘉義市政府中元普渡拜拜。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義市政府中元普渡拜拜，各局處搞創意。（圖／記者翁伊森翻攝）

各局處紛紛發揮創意，在各自準備的貢品寫上許多有趣的祈福標語，包括「教育一直都在，業務全退開」、「衛福部乖乖，不要一直叫我們寫資料」、「個案乖乖，全家心平氣和」等，為中元節拜拜增添了趣味！

為響應節能減碳，環保局在中元期間持續推廣紙錢集中收運作業，除接受民眾預約載運外（預約專線2255771），更結合東、西區14處公私場設置紙錢集中站，提供市民就近響應，集中後紙錢由該局統一焚燒處理，透過污染防制設備，減少燃燒產生之有害物質，以維空氣品質。

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關鍵字：中元普渡,嘉義市政府,國稅局,祈福標語,創意

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