蔡英文為國際技能競賽代表團授旗　期許國手再創佳績

▲蔡英文總統出席第45屆國際技能競賽，為台灣代表團授旗。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統16日為第45屆國際技能競賽代表團授旗，她表示，台灣的職業技能和技術在國際上一向有響亮的名聲，前幾屆國際技能競賽上，台灣獲得的獎牌數量，在所有參加國家中是名列前茅，期許代表團所有選手拿出最好表現，爭取最好的成績，她為大家「加油」，預祝選手再創佳績，為國爭光。

▲蔡英文總統出席第45屆國際技能競賽，致贈台灣代表團加菜金。（圖／記者沈繼昌攝）

第45屆國際技能競賽於8月22 日至27日將在俄羅斯喀山登場，我國推派51 職類58位國手出賽，16日下午4時30分在桃園市晶悅國際飯店舉行授旗儀式，由蔡英文授旗，勞動部長許銘春、桃園市副市長李憲明等人都到場陪同。

蔡英文指出，台灣代表團即將前往俄羅斯參賽，台灣職業技能與技術在國際上一向有響亮名聲，在前幾屆國際技能競賽上，我們獲得的獎牌數量在所有國家都名列前茅，這次要感謝勞動部提供訓練環境、增加獎金，盡可能給國手最好的支持。

▲蔡英文總統出席第45屆國際技能競賽與代表團成員大合影。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文說，最近三年多來，台灣正歷經產業轉型升級，5+2 產業創新計畫會帶我們跟上世界科技趨勢，服務業也是我們最自豪軟實力，這次選手不論屬於哪個職類，相信都是台灣各行各業的狀元，未來也將是台灣社會中流砥柱，選手們要懷抱自信，勇敢站上世界舞台，展現專業技能，也要透過技能結交不同國家的朋友，激盪出更多創新跟進步的火花。

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