砂石車沿路漏油害騎士仆街　警方封鎖＆市府環保局開罰

▲桃園市大溪區康莊路三段15日晚間有砂石車沿路漏機油，造成2輛機車騎士摔傷仆街。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區康莊路三段15日晚間有砂石車經過時沿路漏油，導致後方2輛機車騎士滑倒摔傷，大溪警方獲報先將受傷騎士送醫治療，隨後將漏油約1公里路段設置交通錐，提醒民眾經過注意，事後調閱監視器發現是砂石車沿路漏機油，已通報環保局處理；環保局稽查大隊將對肇事砂石車造成油汙部分開罰。

警方調查，15日晚間6時30分，一輛砂石車經過大溪區康莊路三段路口時，沿路灑落機油被監視器拍下，隨後不久有1男1女機車騎士經過摔倒受傷，大溪分局內柵派出所據報後趕緊請救護車將受傷騎士送醫，並在漏油沿線約1公里路段設置警用交通錐，提醒路人注意。

▲桃園市大溪區康莊路三段15日晚間有砂石車沿路漏機油，警方在漏油處設置交通錐提醒用路人注意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府環保局環境清潔稽查大隊大溪分隊也趕來在漏油路段灑上木屑，等木屑吸收油漬，再以掃把清掃，一直忙到晚間近9時才完成。

大溪警方調閱路口監視器，查出漏油的砂石車，經通知駕駛到案說明，邱姓司機坦承砂石車有漏油，並強調會負責善後與賠償，市府環保局清潔大隊將砂石車機油汙染部分開罰，警方則對該路段列為查緝重點，將針對砂石車加強攔檢，以防止類似事故再度發生。

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