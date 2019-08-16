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「一腳踢翻菜攤、放狗尿在蔬菜上」　遛狗婦還嗆攤商…檢起訴

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▲桃園市陳姓婦人今年4月間不滿攤販設攤擋路，竟以腳踹攤還放狗在菜上尿尿挨告。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲桃園市陳姓婦人2019年4月間不滿攤販設攤擋路，竟以腳踹攤還放狗在菜上尿尿挨告。

記者沈繼昌／桃園報導

陳姓婦人2019年4月間外出溜狗時，不滿夏姓婦人在路上設攤做生意擋道，竟以腳猛踹菜攤，還讓小狗在灑落青菜上撒尿踐踏，陳婦嗆聲「我今天沒修理妳，就隨便妳。」事後，夏婦拍照存證提告，檢方16日偵結依妨害自由罪嫌將陳婦提起公訴。

檢警調查，45歲的陳姓婦人於今年4月14日上午9時30分許，牽著小狗外出，經過桃園區力行路、中正五街夏女的開設攤位前，陳婦以腳踹倒夏婦放在地上，裝有高麗菜、小白菜等共3個保麗龍箱後，還放小狗在高麗菜與白菜上撒尿踩踏，導致夏婦價值約2000元的青菜無法變賣。

陳婦後來還開口嗆聲「如果還想在這邊擺攤，就乖一點！我今天沒修理妳，就隨便妳」，夏婦事後默默拍照存證，趕忙桃園警分局報案提告。

檢方偵訊時，陳婦坦承有腳踹夏婦攤位與放狗尿尿等犯行；附近李姓證人也指證陳婦確實有踹攤與嗆聲夏婦事實，還有警方現場拍照存證截圖，檢方偵結依妨害自由罪嫌將陳女提起公訴。

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關鍵字：惡婦,踹攤,放狗尿尿,嗆聲,妨害自由

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