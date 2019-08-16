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路邊停車「3小時後車格被塗銷」車主怕怕 　交通局：若有開單市府吸收

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▲桃園市龜山區市民在臉書上爆料，15日停在路邊停車格，但返回後發現停車格竟遭塗銷。（翻攝自臉書網站）

▲桃園市龜山區市民在臉書上爆料，15日停在路邊停車格，但返回後發現停車格竟遭塗銷。（翻攝自臉書網站）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區有網友在臉書貼文爆料，本月15日開車停放在龜山區頂興路巷內停車格，3小時後取車卻發現停車格竟遭塗銷，路旁還被劃上紅線，當場讓他傻眼擔心若遭開單違規停車要找誰申訴？市府交通局指出，當時曾打電話聯絡車主盡速移車，但卻找不到人，車主若被開單，將由市府吸收，不會轉嫁車主。

▲桃園市龜山區市民在臉書上爆料，愛車停在路邊停車格，返回後卻發現停車格竟遭塗銷。（翻攝自臉書網站）

▲桃園市龜山區市民在臉書上爆料，愛車停在路邊停車格，返回後卻發現停車格竟遭塗銷。（翻攝自臉書網站）

網友在龜山生活通臉書粉絲團貼文：「好端端停在停車格內，停約莫3個小時後牽車，結果變成這樣，是覺得蠻扯蠻誇張的，有擋到施工難道就沒辦法打個電話通知移車嗎...請問我被開單或檢舉要找誰討呢？」網友還抱怨「明明停車的時候是停車格，為什麼開車的時候卻變成紅線，也沒有說什麼時候會畫，也沒有通知。」

有網友認為，「應該要等他車子走了以後，要改再改嘛；施工單位解釋，當時地上已經噴了告示「要準備施工」，第一時間也聯繫車主，但都找不到人，才會先暫時用黑漆噴黑，為了不弄髒輪胎，還刻意繞過四個輪胎。

龜山警分局指出，15日並未針對龜山區頂興路巷內取締違規停車，車主不用擔心。市府交通局說，當天早在路上噴寫要施工、勿停車的白字提醒，他們發現停車格內還有車輛時，曾打電話聯絡車主，但卻聯絡不上才引起誤會，車主若因此被檢舉或接到罰單，將由市府吸收。

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關鍵字：路邊停車,停車格被註銷,網友傻眼,市府交通局,罰單市府吸收

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