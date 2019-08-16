▲ 富基魚市秋季感恩回饋開跑，龍蝦、石斑、海鮮料理免費送。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

北海岸淡金公路是不少民眾旅遊最佳選擇，位於北海岸中線的富基漁港，新鮮漁貨聞名，更是您「走過路過都不容錯過」的旅遊中繼站，8月17日至9月15日每週六、日，將舉辦促銷活動，除贈送免費龍蝦、石斑和一整桌的海鮮料理外，還將抽獎送出液晶電視、電鍋、家電等好禮。

漁業處表示，富基漁港緊鄰富貴角，為了拍攝富基角懸日，總能吸引了大批觀光人潮。為迎接秋季擁有不同海鮮，將舉辦一系列行銷活動，讓民眾享樂。8月17日起至9月15日，每週六、日除有機會獲得免費龍蝦、石斑，還有抽獎活動要送出液晶電視、電鍋、家電等，9月時更有可能會送出一整桌的海鮮大餐。

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此外，魚市除現場有提供，讓小朋友免費遊玩的大、小遊樂設施外，只要在餐廳區消費滿1000元，還額外加送5枚電玩設施代幣，要讓大朋友也能至電玩區放鬆一下。

富基漁港魚產品銷售中心：https://reurl.cc/3xgV9

富基漁港a18.a19春來海鮮姊妹餐廳：https://reurl.cc/zYvQQ

富基漁港 A28.小萍小珮活海鮮：https://reurl.cc/nmzL6