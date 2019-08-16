▲ 新北市衛生教育宣導，榮獲全國6都第1名優等獎殊榮。（圖／新北市衛生局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市衛生局繼日前榮獲國家「政府服務獎」16日再傳捷報，勇奪「107年度衛生教育業務宣導」勇奪全國第一組（6都）第一名列為優等獎殊榮。侯友宜表示，新北市有不少率全國之先的政策，如健康小學堂、毒品防治辦公室、公共安全聯合稽查小組、糖尿病醫療巡迴車等，有效強化政策的推行。但榮譽也是壓力，勉勵切勿滿於現狀，要再接再厲，好好為400萬市民的健康把關。

陳潤秋說明，107年衛生教育主軸共有「推廣器官捐贈與預立醫療自主」、「自殺防治守門人」、「拒絕藥物濫用之危害」及「減糖宣導-正確飲食營養」四大面向。透過持續傳遞預防保健，讓民眾將健康知識落實於日常生活中，提升個人、家庭和社區的健康品質，以達到全民均健之目標。

新北市結合各局處，在推廣器官捐贈與預立醫療自主方面，除開辦教育訓練工作坊，串聯中央、民間單位及與醫療院所，提供民眾相關資訊，甚至是利用健康小學堂競賽、國際盛會、設攤宣導等多元方式宣傳及於日常生活中如捷運燈箱、鄰里宣導等方式去宣導，總計達278萬人次，占比新北市去年近399萬人口，覆蓋率達70%。經由大家的通力合作，新北市簽署「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇」意願書並已註記於健保IC卡之人數，截至2018年10月止，較之99年的5萬5千餘人，巨幅提升到57萬6259人，曾2次獲英國「經濟學人智庫」評比為亞洲第一。

另根據世界衛生組織調查，全世界每40秒就有一人自殺身亡。然而這是可以預防的。其中自殺防治守門人已被實證為有效減少自殺的方法之一。新北市橫向連結整合政府資源，依不同族群，透過深入社區、職場及校園辦理幸福捕手（即自殺防治守門人）教育訓練及衛教宣導，對出現自殺行為或意念之對象及社區精神復健對象提供關懷輔導、治療及復健。

同時營造支持性環境，推動木炭非開放式上架政策、隨時檢視校園設施、加強大樓建物防墜安全設施等，另辦理多場宣導、教育訓練等活動，總計1375萬8259人次，另設計24種意文宣，運用於276場次宣導共計3萬8476人次，共發放16萬6400份，覆蓋率達欣北市人口百分之百。

近來新興毒品層出不窮，新北市「毒品防治辦公室」結合企業、非營利組織等資源，深入社區及KTV、網咖等年輕人聚集的場所，同時透過「高關懷青少年通報中心」運作，透過各級學校宣導及特殊娛樂場所宣導、引進民間資源進行社區宣導，並運用多元媒體通路等方式宣導及製作創意性、特異性文宣，共辦理2669場活動、達244萬7652人次，人口覆蓋率61.4%；製作14款宣導品，發放4萬6150份宣導品，有效提升市民藥物濫用防制風氣。

新北市配合國健署政策設定5大計畫，於校園、社區、職場、早餐店業者、長者共餐據點、醫療院所及政府機關等7大宣導對象，提升減糖健康觀念之推廣。透過辦理多元活動、製作文宣及首創糖尿病醫療巡迴車進行推廣，共計辦理206場宣導，參與達341萬1832人次，覆蓋率85.5%。

陳潤秋強調，新北市從全國脫穎而出，獲得六都第一殊榮，是對同仁的肯定也是對未來施政的壓力。透過持續傳遞預防保健概念，實行各項良好的衛生政策，提供合宜的健康服務，營造支持性的健康環境，打造新北健康之都。