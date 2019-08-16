防2020總統大選賭盤　新北警搗破網路地下簽賭集團逮49人

▲新北刑大偵破網路地下簽賭集團。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市政府警察局為防止非法地下簽賭站經營選舉賭盤，影響2020總統及立委大選，發現有賭博網站假借行銷公司之明，徵募求職者在交友平台、社群網站拉攏顧客下注，歷經數月蒐證，15日兵發三路同步前往3家公司收網，當場帶回涉案員工49人及贓款808萬元，訊後依照賭博罪嫌送辦。

新北刑大「科技犯罪偵查隊」專責查緝非法網路簽賭網站，日前網路巡邏發現有行銷公司召募網路行銷員工作，卻疑似是掛羊頭賣狗肉，不僅要求員工虛設多個Google、Facebook、Line帳號，並註冊交友平台，再透過交友平台、社群網站拉攏顧客下注，從事賭博網站攬客的不法行為。

▼地下賭博網站提供美國職棒簽賭。（圖／記者陳豐德翻攝）



經專案人員追查「綠○○賭博網站」，發現該網站分工完整，由攬客、客服到金流一條龍式的經營網路賭博。經蒐證調查後，警方掌握該賭博網站之架構，是由「夏○○行銷公司」、「天○○互聯網公司」、「未○娛樂公司」等3公司兼營攬客、客服及管理金流等不法行為，15日持搜索票兵分三路同步執行搜索，當場查獲涉案員工49人，並查扣電腦主機（含螢幕）60部、監視器、贓款約計新臺幣808萬元等涉案證物，一舉瓦解該網路簽賭集團。

新北市政府警察局呼籲，警方為杜絕地下選舉賭盤影響2020總統大選，將持續掃蕩簽賭網站，以淨化選風，民眾勿以身試法；此外，警方亦呼籲學子暑期打工應停、看、聽，低門檻低勞力卻收入優渥，可能內藏陷阱！當不清楚工作性質時，可撥打165反詐騙電話或上網反覆求證，面試時最好由家人朋友一同前往，避免踏入求職陷阱。

▼現場查獲贓款約808萬元。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼網路簽賭集團以行銷公司之名吸引求職者上門。（圖／記者陳豐德翻攝）

