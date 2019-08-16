▲ 新北6大新創打造品牌，青農開啟地方「新創生」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局15日邀請坪林、三峽、石碇、汐止、貢寮、金山等區10組地方創生團隊，與市長侯友宜喝下午茶分享返鄉創業心得，鼓勵更多青年投入家鄉創業。市府表示，透過此場分享會，除了對返鄉努力的青年表達感謝，市府規劃包含新創生等多面向，重新打造新北市品牌。希望後續透過各局處的努力，解決青年返鄉遇到的問題，共同規劃未來新北市風貌。

投入家鄉創業交流會由研考會及農業局共同主辦，市長侯友宜率各機關代表，包括副秘書長林芥佑、農業局長李玟、文化局長蔡佳芬、觀光旅遊局長張其強、經濟發展局長何宜明、財政局長李泰興以及城鄉局、研考會、地政局及秘書處等機關共同與會。

▲ 青農開啟地方新創生，各團隊穿上特色slogan。

新北市突破400萬人口之一系列6大新創議題，其中最引人入勝的就是「新創生」，為深耕在地農業文化，進而促使青年回流，經過半年多整合、訓練，找出偏鄉當地有熱情有才華的青年，

會中各團隊分享理念及未來規劃藍圖。石碇深耕3年多的菇農葉家豪，分享自身經驗，以企業認養方式，打造公益螢火蟲書屋，成功將「志業」漸轉為穩定收入的「職業」，帶動當地就業機會。

▲ 青農開啟地方新創生，新北市長侯友宜與10個地創團隊合影。

13年前，創立甘樂文創的林峻丞，打造三峽「文創、工藝、社區、公益」聚落平台。三峽傳承六代製茶的李昌峻一家人，透過契作、整合行銷將三峽有機碧螺春賣到全世界。坪林創生隊陳偉毅、鍾正全以及坪林茶青協會白俊育、翁治源、詹承德、鄭祐昇，結合金瓜三號蔡威德、林歷洲等在地青農結合製茶工藝、旅遊體驗擦亮坪林百萬冠軍茶鄉招牌。

金山汪汪地瓜園賴家華及寧靜香草園王御庭透過開發甘藷加工品、整合食農體驗帶動金山甘藷價值。台灣在地安老推廣協會理事長呂子煒整合長照、醫療、社區資源，打造自給自足在地安老新模式。貢寮李勝興復育貢寮鮑，重現東北角九孔風華。

侯友宜表示，新北市的幅員廣大，有好山好水，城鄉發展的差異使得偏遠地區人口往都市集中。除了對這群返鄉努力青年表達感謝及尊敬外，也要透過各局處共同努力解決青年返鄉遇到的問題，地方創生就是創造安居樂業的生活環境。市府當後盾跟大家一起拼，創造美好生活的未來。

▲ 青農開啟地方新創生「金瓜三號分享」。