種出甘藷11.2甜度「等同西瓜」　劉軒宗獲選「金山甘藷王」第一名

▲ 甘藷甜度11.27度等同西瓜一樣，劉軒宗獲選「金山甘藷王」。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為推廣金山優質甘藷，新北市金山區公所13日舉辦第四屆金山甘藷王競賽，分為甜度、重量及造型三組。甜度組第一名為劉軒宗種植的甘藷，甜度高達11.27度，評審誇讚相當於西瓜的甜度；重量組由陳慶和以1130公克獲得第一名；造型組則由高文恭以麻花型式甘藷勝出。

新北市政府農業局大力推動甘藷越冬計畫，有在地藷苗品質保證，並讓在地農友有良性切磋的活動體驗，採用當季及當令的甘藷，配合金山甘藷季活動，金山區公所力邀農友以金山在地栽種的甘藷來參加評選，市府農業局及金山公所同時希望，藉由此次競賽來提升甘藷栽培技術及銷售價格，進而推廣與行銷金山地區農特產品。

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▲ 重量組由陳慶和以1130公克獲得第一名。

金山區長陳國欽表示，金山甘藷王競賽分別為甜度組、重量組及造型組，其前三名得主將在8月17日金山甘藷季主活動會場，由新北市市長侯友宜親自頒獎表揚。而造型組入選與重量組優勝甘藷皆會在主活動會場中展出，歡迎民眾蒞臨觀賞。

「2019新北健康三寶－金山甘藷季」於8月17日至8月18日「焢窯樂一夏」現場規劃一系列精彩活動，除活動主軸千人焢窯外，更特別安排摸彩抽大獎、甘藷知識王闖關等系列活動。8月22日至8月23日在捷運府中站板橋農會旁，及8月24日至8月25日在臺北希望廣場，連續4天的農特產聯合促銷展售活動在等著您！

金山區長陳國欽誠摯邀請大家參與甘藷季系列活動，品嚐在地出產的甘藷甜蜜滋味，感受金山豐沛的夏日熱情！活動詳情請至活動網站查詢：http://www.2019金山甘藷節.tw，或洽活動小組：02-2254-2180分機25或27。

▲ 造型組則由高文恭以麻花型式甘藷勝出。

▲ 評比過程，評審逐一秤量投件甘藷。

▲ 甜度組競賽，以儀器精準測量。