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一日志工OS桑阿松親子檔　為舊玩具尋找第二個家

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▲ 一日志工OS桑阿松親子檔 為舊玩具尋找第二個家。（圖／新北市民政局提供）

▲ 一日志工OS桑阿松親子檔，為舊玩具尋找第二個家。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

電影《玩具總動員4》賣座熱映，玩具在許多人童年扮演重要角色，但隨著年紀漸長，終有離開的一天，為了讓舊玩具有新價值，本期《保庇新北市》特別邀請OS桑阿松（紀竣崴）親子檔，與板橋和平里長李蔡春花及社區小朋友，來到新北市玩具銀行物流中心當一日志工，希望所整理的舊玩具可以成為有緣人的新寶貝。

民政局長柯慶忠表示，為賦予舊玩具新生命，市府成立「新北市玩具銀行」，透過玩具物流中心、行動玩具車、「玩聚窩」，讓回收玩具可以全齡共玩、重新再利用。另外，許多里辦公處也將里民捐贈的玩具整理後，分送給喜歡的小朋友，伴隨孩子快樂童年。

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知名行腳節目《食尚玩家》的OS桑阿松（紀竣崴），幾年前，因想多陪伴孩子，辭去了經常要出差的節目企劃職務，由幕後走向幕前，成了知名廣告跟活動主持藝人。常陪孩子們玩桌遊共享親子時光的他，最近更和9歲兒紀昀希主持公視節目《出發騎幻島》，父子倆一同騎單車環島，感情變得更濃密。

阿松得知新北市有「玩具銀行」，阿松特別帶著9歲的兒子，將家裡收納的玩具，捐贈給玩具銀行物流中心，希望能為這些玩具們，找到另一個疼惜的主人，延續他們在這些玩具的美好回憶。

▲ 一日志工OS桑阿松親子檔 為舊玩具尋找第二個家。（圖／新北市民政局提供）

▲ 阿松特別帶著9歲的兒子，將家裡收納的玩具，捐贈給玩具銀行物流中心。

另外，阿松也和孩子們及板橋區和平里長李蔡春花與社區小朋友當一日志工，將回收回來的二手玩具，經過初步篩檢、分類，再用抹布清潔後噴上「普力」消毒後上架。整個過程，大人抒壓又療癒，孩子們第一次看到這麼多玩具也工作得很帶勁，最後每個人還可以選一個玩具當紀念品，感覺超棒。

除了玩具銀行，許多里辦公處也將回收的舊玩具再利用，尤其板橋區和平里的玩具回收名氣響亮，吸引不少鄰里長來觀摩，在李蔡春花里長的帶領和號召下，里民們家中如果有舊玩具，都會送來資收站，經過初步篩選整理，就放進李蔡春花特別準備的開放式櫃子，小朋友只要喜歡的都可以帶回家玩。

李蔡春花說，和平里回收的玩具都很漂亮，深獲孩子們喜愛，尤其是迪士尼系列的玩偶常一上架馬上就找到新家，今天協助整理舊玩具外，也向玩具銀行領取申請的玩具，希望能讓里內小朋友有更多有趣的玩具可以體驗。

玩具銀行物流中心組長方紹宇表示，玩具銀行是2015年民眾捐出台灣彩券頭獎善款給新北市政府做公益，部分經費由台灣玩具圖書館協助成立「玩具銀行」，推廣全齡共玩、環保回收等核心價值，並結合「玩具物流中心」、「行動玩具車」、「玩聚窩旗艦店」的服務模式充實新北市家庭托育資源。

其中，玩具物流中心兼具玩具回收、匯集、倉儲、清洗、分類、修理、分送、志工培力等多重功能，行動玩具車則以「移動式玩具館」的概念，將玩具送到全市29區各偏鄉，提供親職教育及全齡共玩活動。

最令阿松父子驚艷的，是位於新板特區大遠百旁的「玩聚窩」，以自然環保、全齡共玩和多元特色玩具，吸引許多民眾造訪，甚至連外國親子遊客都玩到不想到下個景點。阿松開玩笑說，家長來「玩聚窩」記得多安排一點時間，因為裡面玩具太豐富了，一旦孩子沒盡興哭鬧著不想離開，可就令人頭疼了。

「不過最重要的，是以後家裡如果有不想再玩或收納起來的玩具，不妨捐贈給新北市玩具銀行，讓帶來歡樂童年回憶的夥伴，也能成為另一位小朋友的快樂回憶，這樣不是很好嗎？」阿松說。

更多阿松親子玩具回收一日志工的精彩內容，都將收錄在8月底出刊的《保庇新北市》雙月刊，歡迎讀者至圖書館、區公所、戶政事務所、各區老人會等長青社團借閱，或至新北市政府民政局官網下載電子書網址：http://www.ca.ntpc.gov.tw

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關鍵字：新北,玩具銀行,桑阿松

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