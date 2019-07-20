準機師遭姊夫賞綠帽！妻屢開房發展「芒果畸戀」　姊抓包忍辱不敢說

▲從事團銷的魏女、與種植芒果的姊夫發展畸戀，2人多次開房，還以「商討芒果買賣」作擋箭牌。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市一名魏姓人妻因從事團銷業務，與種植芒果的姊夫江男密切往來，2人最後還發展成不倫畸戀，多次到旅館開房間。江男妻子郭女發現2人姦情後強忍崩潰情緒，私下與2人展開談判，為求家庭和諧，還不敢告訴胞弟其妻出軌一事；奈何魏女與江男愛得火熱，最終還是被丈夫郭男抓包，並且提告求償150萬。橋頭地院審酌後，判處魏女及江男應賠償50萬元，因2人未在限期內提出上訴，全案就此定讞。

判決書指出，郭男與魏女於民國88年2月結婚，婚後還育有1子1女，家庭堪稱幸福美滿；而郭男的胞姊也與江男結婚逾10年，婚後2人平時在屏東枋山地區種植芒果維生。魏女得知後為增加自身收入，便投身芒果團銷業務，並與姊夫展開密切合作，2人日久生情，悄悄背著郭姓姊弟發展「芒果畸戀」，還多次前往高雄市區開房、享受魚水之歡。

郭男控訴，雖然妻小皆在高雄安家，但由於當時他為民航受訓中的飛機機師，必須暫住桃園，然只要有休假，必定返家陪伴妻小，平日每天也會以電話聯繫關心，對於身為一個丈夫、一個爸爸的責任從未懈怠。但107年6月，郭男突然接獲胞弟電話，告知魏女與江男正在高雄精品旅館內開房，且胞弟還在電話中告知，2人姦情早已持續許久，且先前已被胞姊郭女抓包過一次。

郭男獲悉後不敢置信，經向胞姊確認後，她才終於告知107年2月份就曾捉姦在床，當時為顧及弟弟的家庭美滿，私下忍辱與2人展開和談，並立下賠償金高達250萬的協議書，同時明訂2人不得再以任何方式聯絡、接觸，豈料事後魏女與江男依然故我，屢屢相約外出開房，最後郭男胞弟實在看不下去，2人姦情才因此曝光。

針對指控，魏女與江男則駁斥，表示107年2月當天郭男有機師考試，不想影響其成績，因此才相約在高雄某旅館內唱歌、商談芒果買賣事宜，當天並無發生性行為，豈料郭女突然帶人到場，在威逼、恫嚇之下始簽立協議書。

但檢方認為，偵辦過程中魏女、江男自始至終皆不承認錯誤，更無調解誠意；另一方面，該張協議書是在楠梓派出所內所立，從客觀上來看，2人並未受到脅迫，且協議書中2人均自認有通姦行為，顯已逾越男女正常交往關係。

橋頭地院法官表示，郭男得知上情後精神痛苦，向妻子與姊夫求償精神撫慰金150萬元，經審酌2人智識程度、經濟情況及「破壞婚姻」次數後，認為賠償50萬元適當。在一審判決出爐後，魏女及江男在限期內並未提出上訴，全案就此定讞。

▲橋頭地院判決2人應賠償郭男50萬元。（圖／翻攝自橋頭地院官網）