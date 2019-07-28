準備曬衣服...她洗衣機一掀眼神死！滿滿「金黃殘骸」黏爆　網笑噴：有O味

▲無論是誰...見到洗衣機內這幕大概都會崩潰。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者戴若涵／綜合報導

洗完衣服發現洗衣機內有零錢、破碎的發票都是常有的事情，但一袋被洗爛的芒果被你見過嗎？一名女網友日前洗完衣服打開洗衣機驚覺不對勁，為什麼衣服上出現黃色不規則塊狀物體，仔細一看竟然是「芒果」讓她相當傻眼...

「以科學角度來說沒有絕對，只有趨近0或100的值！」原PO在臉書「爆廢公社」發文指出，這也印證在現實生活中，任何事情絕對沒有絕對不會發生，只是機率特別小而已，因為「誰會想到洗衣機裡面會有一包芒果，誰知道一包芒果就躺在視線的死角處」，開洗衣機準備曬衣服的她，親眼目睹這一幕秒眼神死。

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▲原PO洗衣服竟沒注意到洗衣機內有「一袋芒果」，這下尷尬了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

從原PO上傳的照片可以看到，原本應該被洗得乾乾淨淨的衣物上，上頭竟有一塊又一塊的「芒果殘骸」，黃漬沾染在衣物上格外顯眼，而果皮及塑膠袋也橫屍一旁，當原PO將衣物全數拿出後，仔細清點一下芒果籽可發現，洗衣機內的芒果數量有4顆。

PO文曝光後，不少網友全笑噴，紛紛留言回應「今夏最新洗衣球」、「洗衣機當果汁機用」、「農藥肯定是洗乾淨了」、「這台洗衣機很厲害，除了會拆塑膠袋外，還吃得非常乾淨」、「去皮去得滿徹底的」、「芒果啃的很乾淨噢」、「好悲劇好好笑」、「有芒果味」。

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