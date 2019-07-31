限時3天「冰淇淋第二杯50元」！COLD STONE「天空藍白漸層冰」美翻

▲COLD STONE首推天空藍白漸層「彈珠汽水風味雪貝」。（圖／業者提供，下同）



記者曾婉婷／綜合報導

隨著夏季氣溫不斷飆升，帶動消費者吃冰需求增加，對此不少業者紛紛推出新品，搶攻市場。其中，COLD STONE今年夏天第二彈則推出透心涼強檔新品「彈珠汽水風味雪貝」，並於8月2日至8月4日限時3天，還推出中杯以上冰淇淋「第二杯50元」優惠。

COLD STONE今年夏天第二彈持續推出透心涼強檔新品，自8月2日起推出「雲朵跳跳」經典冰淇淋新品，除了重現懷舊復刻兒時回憶的「彈珠汽水風味雪貝」外，還有另一款「芒戀仲夏」經典冰淇淋新品，將夏季水果之王「愛文芒果」、「情人果」創意入冰。

COLD STONE指出，過去曾開發超人氣的棉花糖口味「藍色冷氣團」經典冰淇淋，以清新的藍色視覺吸引矚目，一推出即引發搶購，短短一周銷售破萬杯。因此，今年看準炙熱夏季，特別以冰品視覺即達沁涼感的開發理念，首次推出「彈珠汽水風味雪貝」，預計吸引新一波IG打卡熱潮。

至於Mister Donut則自8/2起推出季節限定愛文芒果甜甜圈，共有六款，包含「芒果波堤」、「芒果椰果波堤」、「芒果椰果法蘭奇」、「芒果歐菲香」、「芒果黃金圈」、「芒果椰果巧貝」等，都是選用台灣消費者最喜愛的「愛文芒果」品種製作。

另外，Mister Donut也推出新品嘗鮮「芒芒3送1」活動，自8/2～8/4任選四個甜甜圈，需含一款芒果新品，其中一個由Mister Donut招待。除了推出芒果甜甜圈，業者還有推出兩款芒果冰飲，自即日起至9月30日止，購買兩杯還可享第二杯5折優惠。