　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

八八風災10年　阿禮部落小米祭部落市集分享生態旅遊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲阿禮部落16日在長治百合園區，辦理的「阿禮部落小米祭與部落市集」活動。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲阿禮部落16日在長治百合園區，辦理的「阿禮部落小米祭與部落市集」活動。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

莫拉克風災發生10年，屏東縣霧台鄉族人在政府安排下移居地永久屋為生活基地，從未忘與原鄉部落的母子臍帶相連的想法根植族人心中，阿禮部落16日在長治百合園區，辦理的「阿禮部落小米祭與部落市集」，與屏科大社區林業團隊合作，邀請德文、谷川、霧台等部落族人共同設攤，分享各部落依然在文化傳承及產業創新的努力。

今天前來設攤者，有阿禮青年巴尬魯古&曹呃採集阿禮部落的大暑樹花粉、谷川部落阿妺日布蘭工作室傳統編織的背簍、腰籃與Baby搖籃等商品文創；屏科大團隊發表來自原鄉森林限定產品：森林百花蜜、大武鮮菇湯與段木香菇XO醬等產品，讓部落青年與居住外地族人了解原鄉部落資源價值，促進魯凱農產與工藝文化交流。

10前的莫拉克風災重創霧台鄉各部落，屏科大社區林業團隊依國際間推動里山倡議的精神，在產官學資源與部落居民共同合作下，以山林守護及社區培力為操作原則，發展「生態旅遊軸線」、「農業循環經濟」與「里山林下經濟」等創新發展模式，依學校各系特色，讓各部落的生產不僅適地適性，並以傳統知識結合現代科技，打造友善環境、文化、社會的產業六級化創新模式，陸續有青年看見未來返回原鄉創業，打破原鄉和永久屋基地因空間距離的隔閡，以生態旅遊與林下經濟雙策略，發展部落與森林共存的根經濟，讓沉寂已久的原鄉，再現西魯凱族獨樹一格的里山風華

ET快訊
蔡阿嘎滯日2天「不便險」獲賠156萬！官方公布「真正金額」
快訊／台中20日起「停水46小時」　10萬5千戶快儲水
全台剩4台！他開英國Morgan敞篷走北宜　撞山壁維修費報表
從晚上喝酒到清晨！他逞強開車回家　新店路人遭撞飛慘死血泊

關鍵字：莫拉克,10年,屏東,霧台,阿禮部落

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市消防之友會頒救災救護獎勵金　表揚成功拯救OHCA患者救護員

八八風災10年　阿禮部落小米祭部落市集分享生態旅遊

屏東戲曲故事館「戲曲玩戲節」 小小學員粉墨登場

台南市7大土地開發案接續啟動　提供優質產業及生活環境

2019桃園購物節「啤酒狂歡一杯子」　同樂搶好康

失智老翁颱風天迷失街頭　「人臉辨識系統」幫找回家之路

妙齡女謊稱急需周轉男子急匯款　行員與警方合作攔阻詐騙

嘉義梅山鄉4.6有感地震　最大震度4級

屏東縣傑出演藝團隊接地氣展演　藝文種子遍地開花

嘉大百年校慶寫生暨攝影比賽開放報名　邀請民眾畫出校園美景

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

萌Q胖河豚見活蟹突「兇性大發」 1秒啃斷大螯...網驚：在吃餅乾？

范少勳背面單手投籃得分！　小鬼遇豬隊友爆怒氣噗噗

溪水暴漲...台中7浪犬「圍圈搶草皮」　下秒被吞噬！救援人淚：望政府重視

Sunnee「15歲黑長直髮」舊照曝光！　 她一看跪地崩潰：關掉

台南市消防之友會頒救災救護獎勵金　表揚成功拯救OHCA患者救護員

八八風災10年　阿禮部落小米祭部落市集分享生態旅遊

屏東戲曲故事館「戲曲玩戲節」 小小學員粉墨登場

台南市7大土地開發案接續啟動　提供優質產業及生活環境

2019桃園購物節「啤酒狂歡一杯子」　同樂搶好康

失智老翁颱風天迷失街頭　「人臉辨識系統」幫找回家之路

妙齡女謊稱急需周轉男子急匯款　行員與警方合作攔阻詐騙

嘉義梅山鄉4.6有感地震　最大震度4級

屏東縣傑出演藝團隊接地氣展演　藝文種子遍地開花

嘉大百年校慶寫生暨攝影比賽開放報名　邀請民眾畫出校園美景

回家像住飯店！50坪全方位景觀大宅　「客變」省預算空間感再放大

合勤30年從4人公寓到千人集團　　朱順一拚轉型「未來1~2年收割」

星巴克連續14天「買一送一」又來了！季節限定「抹茶奶霜星冰樂」喝起來

台南市消防之友會頒救災救護獎勵金　表揚成功拯救OHCA患者救護員

崔敏煥老婆懷上第二胎！　李洪基意外說漏嘴⋯網驚喊：雙胞胎？

世籃賽／法國12人名單公佈　5名NBA球員坐鎮

獨／韓國瑜勘災前「先去廟裡拜拜」！穿招牌藍襯衫祈福　前進六龜、桃源

衝泰國必玩「暹羅水陸樂園」　7層樓高彩虹滑水道、吊掛式雲霄飛車絕對嗨翻

滯日2天賺156萬理賠金！2.7萬網掀論戰　蔡阿嘎官方公佈「真正獲賠金額」

長期抽菸喝酒聲音沙啞超過2周　小心喉癌找上門

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

地方熱門新聞

林智堅首赴前線馬祖勞軍

夫6年換29工作　妻訴離婚獲准

全台有錢人聚集地曝光　人口成長..

補螺神器出現　清除福壽螺不再叫..

新竹縣國際AI智慧園區　環評過..

取締違規超速　平鎮警方大執法　

中壢仁海宮中元慶　體驗客庄特色

媽買滷味忘了孩子　女兒嚇哭一路..

頭獎彩券行爆怪事　「當天打雷，..

白衣老翁夜半徘迴　巡邏警護送回..

嘉義有感地震最大震度4級

台南市7大土地開發案接續啟動

台南市環保局強力取締露天燃燒

20億威力彩彩券行曝光！老闆娘..

更多熱門

相關新聞

香蕉別人賣5元　他賣40元

屏東縣55歲萬巒農友簡良智，原在石化業擔任工程師，3年前辭職返鄉務農，一次就租了12公頃的土地種香蕉及芭樂、木瓜等，其中近10公頃香蕉田已取得有機轉型期驗證，可說是南部最大有機香蕉田，全數銷往量販超市，且突破輪作障礙，一種3年，無黃葉病，不但長的好，還特別甜。

妹妹要吃糖　哥哥帶去超商卻迷路

墾丁成旅遊勝地　警籲民防制竊盜

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警報

治安會議節目豐富　內埔警分局「爆棚」

讀者迴響

發燒話題

停班停課 王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 地震 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當街狂刺亡

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

楊秋興退黨與馬英九通話　對韓沒一句好話

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！反被網電爆

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專家：再下4－7天

Ubereats正妹吐辛酸：真的不是輕鬆工作　照片有亮點

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖走

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！

星巴克加料迷昏女學妹　男醫求：家有老小要養

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　下秒逆轉

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

棉花棒清耳朵　她頭骨慘被侵蝕

應病患少年要求　嫩護士全裸躺床

更多

最夯影音

更多

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面