八八風災10年　阿禮部落小米祭部落市集分享生態旅遊

▲阿禮部落16日在長治百合園區，辦理的「阿禮部落小米祭與部落市集」活動。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

莫拉克風災發生10年，屏東縣霧台鄉族人在政府安排下移居地永久屋為生活基地，從未忘與原鄉部落的母子臍帶相連的想法根植族人心中，阿禮部落16日在長治百合園區，辦理的「阿禮部落小米祭與部落市集」，與屏科大社區林業團隊合作，邀請德文、谷川、霧台等部落族人共同設攤，分享各部落依然在文化傳承及產業創新的努力。

今天前來設攤者，有阿禮青年巴尬魯古&曹呃採集阿禮部落的大暑樹花粉、谷川部落阿妺日布蘭工作室傳統編織的背簍、腰籃與Baby搖籃等商品文創；屏科大團隊發表來自原鄉森林限定產品：森林百花蜜、大武鮮菇湯與段木香菇XO醬等產品，讓部落青年與居住外地族人了解原鄉部落資源價值，促進魯凱農產與工藝文化交流。

10前的莫拉克風災重創霧台鄉各部落，屏科大社區林業團隊依國際間推動里山倡議的精神，在產官學資源與部落居民共同合作下，以山林守護及社區培力為操作原則，發展「生態旅遊軸線」、「農業循環經濟」與「里山林下經濟」等創新發展模式，依學校各系特色，讓各部落的生產不僅適地適性，並以傳統知識結合現代科技，打造友善環境、文化、社會的產業六級化創新模式，陸續有青年看見未來返回原鄉創業，打破原鄉和永久屋基地因空間距離的隔閡，以生態旅遊與林下經濟雙策略，發展部落與森林共存的根經濟，讓沉寂已久的原鄉，再現西魯凱族獨樹一格的里山風華