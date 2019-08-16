妹妹吵著要吃糖　哥哥「很會」帶到超商買…回頭兩人都迷路

▲潘母到屏東縣內埔警分局佳佐派出所帶回女兒，感激警方協助 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

妹妹吵著要吃糖，哥哥帶她去超商買後卻忘記回家的路，警方獲報查出男童的姓名，利用村辦公室的廣播系號及line群組，終於找到他們的母親，結束這場兄妹街頭流浪記。

內埔警分局佳佐派出所警員劉漢輝日前執勤接獲民眾報案，有二名幼童在新厝村185線路旁玩耍，相當危險，劉員到場後詢問幼童的名字與住居所，僅能得知其中一位張姓男童的名字。他詢問附近住戶表示曾多次見過二位幼童，惟無法正確指認係住哪，他研判兩位幼童應該是本地人。

他靈機一動，利用Line的社區群組詢問是否有人認識該男童，並聯繫新厝村村長，利用村庄廣播系統通報，兩童母親聽聞後，立即趕至派出所，看到孩子的 剎那，相擁在一起，對於自己疏忽而讓小孩走失感到不好意思，也非常感謝警方積極為民服務精神。

經警方了解，得知當日下午女童吵著想吃糖果，哥哥便偷偷帶渠妹到附近便利超商購買零食，沒想到記不得返家的路，只能在街上遊走。

內埔警分局表示，員警能善用各項通訊器材，平安完成一項為民服務，值得其他同仁學習，也呼籲大眾，家中如有年幼兒童，應親自或請人全時段代為照顧，勿讓其單獨在外遊玩，避免意外發生。

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