快訊／「大雷雨彈」又爆發！突襲狂灌5縣市發警報　降雨熱點、時間表出爐

▲柯羅莎颱風北上帶動西南風增強，吹進台灣。（圖／翻攝RAMMB）



記者許力方／綜合報導

西南風增強，中央氣象局針對嘉南高屏5縣市再發「大雨特報」，15日嘉義以南地區有局部大雨發生機率，易出現短時強降雨。天氣風險公司也觀測到，雲林以南深夜起陸續出現局部大雷雨，提醒15日至18日（周日）的深夜至中午容易有較大雨勢發生，且這波雨勢會從沿海往山區，一波接一波斷續的下。

氣象局預報，15日西南風增強，環境風場和局地環流輻合作用會更為顯著，中南部地區在清晨至上午有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，其他時間也斷續降雨，北部及東半部地區仍多雲到晴，午後山區及近山區有局部短暫雷陣雨。提醒民眾，適逢大潮，低窪地區應慎防積淹水，連日降雨，中南部山區留意坍方、落石等現象。

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▲「大雷雨彈」又爆發！深夜突襲狂灌嘉義以南5縣市。（圖／中央氣象局）



至於今年第10號輕度颱風柯羅莎（Krosa），14日晚間8時位於台北東北東方1290公里海面上，對台灣無直接影響，但一直到16日連3天都將影響日本天氣。

氣象局表示，16、17日（周五、六）西南風增強，中南部持續有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生，東南部地區也有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，其中17日午後雷雨訊號較強，全台皆要留意短時強降雨、雷擊等現象。

天氣風險公司也觀測，14日深夜起「台中以南又雷雨」。隨著西南風再次增強，「雲林以南」又陸續出現局部大雷雨，尤其「周四至周日」的「深夜至中午」容易有較大雨勢發生。預計這波雨勢先沿海、再往山區，一波接一波斷斷續續的下，強度有機會比前天的稍微小一點，但仍須注意沿海和低窪地區慎防積淹水！

▼柯羅莎撲日，連3天影響日本天氣。（圖／翻攝NOAA）



天氣風險公司總經理彭啟明分析，15日起要留意西南風再增強，最主要受到北邊柯羅莎颱風北移影響，將南邊較強的西南風從巴士海峽附近帶到台灣中南部，使得風速再增強，不穩定度也會增加，一方面使得沿海地區在凌晨到清晨容易有對流雲系發展，造成較大的雨勢，降雨雲系也會順著氣流移到內陸，擴大降雨範圍。

至於背風側的北部、東部則是截然不同的天氣！彭啟明說，不僅雲量少、晴朗穩定，溫度也因為太陽輻射和氣流背風沉降增溫作用的影響明顯上升，天氣相當悶熱，山區會有午後熱對流發展。預計西南風較強的環境將持續到17日，這段期間中南部都要特別注意較大雨勢的發生，18日起西南風可望略減弱，但台灣附近大環境風向仍以西南風為主。