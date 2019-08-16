　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

工程師轉行栽種有機香蕉　別人香蕉一斤賣5元「他賣40元」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲屏東縣萬巒農友簡良智，從石化業工程師轉行栽種有機香蕉。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣萬巒農友簡良智，從石化業工程師轉行栽種有機香蕉。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣55歲萬巒農友簡良智，原在石化業擔任工程師，3年前辭職返鄉務農，一次就租了12公頃的土地種香蕉及芭樂、木瓜等，其中近10公頃香蕉田已取得有機轉型期驗證，可說是南部最大有機香蕉田，全數銷往量販超市，且突破輪作障礙，一種3年，無黃葉病，不但長的好，還特別甜。

如果不是貼了有機標籤，亮麗翠綠外觀會被認為是慣型香蕉，工程出身的簡良智務農，被朋友認為不可思議，頂著年收入幾百萬的光環，願意下放種田。

請繼續往下閱讀...

55歲簡良智卻說，在工程界工作30幾年，一直要找機會突破，3年前下定決心離開，從無耕作經驗到現在種出高品質及好價格的有機香蕉，全靠在業界的經驗，以投資報酬率的觀念，分析成本投入，管理技術就請教專家。

他認為大面積產量大，才有話語權和通路談穩定價格，目前應是南部面積最大有機香蕉田，全數和量販超市合作，他打算再租5公頃，準備申請全球驗證外銷。

有機香蕉就一定不好看嗎？簡良智以草生栽培方式管理，幾乎不施肥的情況下，竟能突破輪作障礙，連續4年採收，母株砍除後再從側芽長出來的香蕉樹，沒有黃葉病，每串香蕉都豐滿飽足，香甜美味可口無比。

他說，有機香蕉長的慢，比一般慣型成長慢2到3個月收成，而分批種植幾乎全年都有香蕉可銷售，每星期採收一次，每次200斤，由於種植地地勢較低窪，長年湧泉，所以在每行香蕉樹外留了一條溝渠，每天都有水從水溝排出來，他自嘲是水耕香蕉。

簡良智表示，務農也可以賺大錢，要控制成本，別人賣5元時，他可以賣到40元，還可以做到「週休二日」，他請的員工，只要平常時間按部就班工作，假日都可以休息。

ET快訊
快訊／台中20日起「停水46小時」　10萬5千戶快儲水
全台剩4台！他開英國Morgan敞篷走北宜　撞山壁維修費報表
從晚上喝酒到清晨！他逞強開車回家　新店路人遭撞飛慘死血泊
想追鹽酥雞超正千金！單身男每週「2奇招」求記住…1個月後結局

關鍵字：屏東,萬巒,簡良智,工程師,有機香蕉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

工程師轉行栽種有機香蕉　別人香蕉一斤賣5元「他賣40元」

快訊／台中20日起停水46小時　10萬5千戶快儲水

穆斯林朋友最愛　這款台灣素食休閒零食有「清真認証」

快訊／大雨導致溪水暴漲　高雄美濃16日下午停班停課

雨彈襲南台灣　6縣市265條土石流警戒！高雄最多

【瑪法達談星】土象星座08.14~08.20運勢！處女正偏財看旺、魔羯實力才是靠山

【瑪法達談星】風象星座08.14~08.20運勢！雙子不利遠行、天秤贏者全拿

台中鴨腸加工廠散發惡臭、排放廢水　環保局開罰3萬

【瑪法達談星】水象星座08.14~08.20運勢！天蠍財運發燙、雙魚事業轉機來了

當外送員奔波！回家一伸手「慘見職災」黑掉了　妹子心酸：不知該怎麼白…

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

萌Q胖河豚見活蟹突「兇性大發」 1秒啃斷大螯...網驚：在吃餅乾？

范少勳背面單手投籃得分！　小鬼遇豬隊友爆怒氣噗噗

溪水暴漲...台中7浪犬「圍圈搶草皮」　下秒被吞噬！救援人淚：望政府重視

Sunnee「15歲黑長直髮」舊照曝光！　 她一看跪地崩潰：關掉

工程師轉行栽種有機香蕉　別人香蕉一斤賣5元「他賣40元」

快訊／台中20日起停水46小時　10萬5千戶快儲水

穆斯林朋友最愛　這款台灣素食休閒零食有「清真認証」

快訊／大雨導致溪水暴漲　高雄美濃16日下午停班停課

雨彈襲南台灣　6縣市265條土石流警戒！高雄最多

【瑪法達談星】土象星座08.14~08.20運勢！處女正偏財看旺、魔羯實力才是靠山

【瑪法達談星】風象星座08.14~08.20運勢！雙子不利遠行、天秤贏者全拿

台中鴨腸加工廠散發惡臭、排放廢水　環保局開罰3萬

【瑪法達談星】水象星座08.14~08.20運勢！天蠍財運發燙、雙魚事業轉機來了

當外送員奔波！回家一伸手「慘見職災」黑掉了　妹子心酸：不知該怎麼白…

台南市消防之友會頒救災救護獎勵金　表揚成功拯救OHCA患者救護員

崔敏煥老婆懷上第二胎！　李洪基意外說漏嘴⋯網驚喊：雙胞胎？

世籃賽／法國12人名單公佈　5名NBA球員坐鎮

獨／韓國瑜勘災前「先去廟裡拜拜」！穿招牌藍襯衫祈福　前進六龜、桃源

衝泰國必玩「暹羅水陸樂園」　7層樓高彩虹滑水道、吊掛式雲霄飛車絕對嗨翻

滯日2天賺156萬理賠金！2.7萬網掀論戰　蔡阿嘎官方公佈「真正獲賠金額」

長期抽菸喝酒聲音沙啞超過2周　小心喉癌找上門

Apple Card並非人人拿得到！　蘋果說明這些原因會被拒絕

砂石車沿路漏油害騎士仆街　警方封鎖＆市府環保局開罰

限量10部、要價2.78億！Bugatti新超跑「Centodieci」照片流出

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

生活熱門新聞

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專..

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　..

彰化大雨水淹及腰　20年來最嚴..

高雄「盒爆炒飯」份量太多　她氣..

9縣市豪大雨特報　氣象局：周五..

大型安全帽店滿街開　都誰在逛？

她叫外送「不想剝蝦」開碗蓋驚呆

開進地下道！5歲女兒突安靜…一..

售票員聽不清！她大聲重覆目的地..

超商跑腿買沙拉　她扛回家媽傻眼

即／豪雨夜襲高雄　甲仙等5區停..

即／桃源、那瑪夏16日停班停課

友結婚！她包6千元沒位…真相曝

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網..

更多熱門

相關新聞

八八風災10年　阿禮部落小米祭分享生態旅遊

莫拉克風災發生10年，屏東縣霧台鄉族人在政府安排下移居地永久屋為生活基地，從未忘與原鄉部落的母子臍帶相連的想法根植族人心中，阿禮部落16日在長治百合園區，辦理的「阿禮部落小米祭與部落市集」，與屏科大社區林業團隊合作，邀請德文、谷川、霧台等部落族人共同設攤，分享各部落依然在文化傳承及產業創新的努力。

妹妹要吃糖　哥哥帶去超商卻迷路

墾丁成旅遊勝地　警籲民防制竊盜

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警報

治安會議節目豐富　內埔警分局「爆棚」

讀者迴響

發燒話題

停班停課 王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 地震 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當街狂刺亡

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

楊秋興退黨與馬英九通話　對韓沒一句好話

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！反被網電爆

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專家：再下4－7天

Ubereats正妹吐辛酸：真的不是輕鬆工作　照片有亮點

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖走

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！

星巴克加料迷昏女學妹　男醫求：家有老小要養

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　下秒逆轉

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

棉花棒清耳朵　她頭骨慘被侵蝕

應病患少年要求　嫩護士全裸躺床

更多

最夯影音

更多

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面