工程師轉行栽種有機香蕉　別人香蕉一斤賣5元「他賣40元」

▲屏東縣萬巒農友簡良智，從石化業工程師轉行栽種有機香蕉。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣55歲萬巒農友簡良智，原在石化業擔任工程師，3年前辭職返鄉務農，一次就租了12公頃的土地種香蕉及芭樂、木瓜等，其中近10公頃香蕉田已取得有機轉型期驗證，可說是南部最大有機香蕉田，全數銷往量販超市，且突破輪作障礙，一種3年，無黃葉病，不但長的好，還特別甜。

如果不是貼了有機標籤，亮麗翠綠外觀會被認為是慣型香蕉，工程出身的簡良智務農，被朋友認為不可思議，頂著年收入幾百萬的光環，願意下放種田。

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55歲簡良智卻說，在工程界工作30幾年，一直要找機會突破，3年前下定決心離開，從無耕作經驗到現在種出高品質及好價格的有機香蕉，全靠在業界的經驗，以投資報酬率的觀念，分析成本投入，管理技術就請教專家。

他認為大面積產量大，才有話語權和通路談穩定價格，目前應是南部面積最大有機香蕉田，全數和量販超市合作，他打算再租5公頃，準備申請全球驗證外銷。

有機香蕉就一定不好看嗎？簡良智以草生栽培方式管理，幾乎不施肥的情況下，竟能突破輪作障礙，連續4年採收，母株砍除後再從側芽長出來的香蕉樹，沒有黃葉病，每串香蕉都豐滿飽足，香甜美味可口無比。

他說，有機香蕉長的慢，比一般慣型成長慢2到3個月收成，而分批種植幾乎全年都有香蕉可銷售，每星期採收一次，每次200斤，由於種植地地勢較低窪，長年湧泉，所以在每行香蕉樹外留了一條溝渠，每天都有水從水溝排出來，他自嘲是水耕香蕉。

簡良智表示，務農也可以賺大錢，要控制成本，別人賣5元時，他可以賣到40元，還可以做到「週休二日」，他請的員工，只要平常時間按部就班工作，假日都可以休息。