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10年友結婚！她豪包6000元「沒我的位子」...愣站走廊　真相一爆神反轉

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▲婚禮,結婚（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO到場才知沒位子，且婚禮已經開始了！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

收到紅色炸彈時，不少人會依據交情，來決定禮金的份量！一名女網友難過表示，日前參加10年老朋友的婚禮，霸氣包了6000元紅包，才發現沒有位子，最後獨自站在飯店走道上看著婚禮進行，事後還被新郎刪除帳號。慘當邊緣人的故事，讓眾多網友看不下去。怎料，原PO在留言串補充真相，劇情再次逆轉。

一名女網友在PTT自我調侃是「世界級邊緣聖母」，並娓娓道來一起心事，日前一名男性朋友邀她出去，「跟我說我要結婚了」，看在彼此有10年的交情，她二話不多說，豪氣包了6000元力挺一下，怎料婚禮當天，她盛裝出席，才發現新郎沒有替她安排座位。

請繼續往下閱讀...

原PO一臉疑惑，趕緊請櫃台親友幫忙查一下，結果對方一去不回，不久後婚禮開始，她傻眼驚呼，「我就在飯店走廊站著，獻上最大的祝福，還有人比這更慘嗎？」更誇張的是，婚禮結束後，新郎蓄意刪除原PO的社群帳號，「這到底是什麼心理XD？」

邊緣人的悲慘故事一貼出，掀起大批網友幫腔大罵，「你被當atm了」、「改包白包」、「被當盤子」、「直接過去主桌問，馬上就會有位子了」、「沒翻臉也太偉大」、「跟美國人一樣站著吃」、「把錢拿回來、絕交，快一點6000請爸媽吃好的」、「你是不是有得罪人家，這感覺是故意搞你的」、「扯，詐騙集團」、「慘…這算什麼狗X朋友，仇人都沒有這麼可惡」、「我也遇過，還跟新郎朋友站旁邊，他們正好要進場」。

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▲10年友結婚！她豪包6000元「沒我的位子」...愣站走廊+被封鎖　真相一爆神反轉（圖／翻攝PTT）

▲原PO自爆，曾被新郎告白過！（圖／翻攝PTT）

不過也有人認為劇情不單純，來龍去脈曝光後，真相大逆轉，一名網友問道「請問妳是不是新郎／新娘的前任？」原PO在留言串坦承「是有被告白過」，接著有人再問，「有被告白過，那有感情糾葛嗎？」原PO則無奈解釋，「沒有呀…不是那種關係，就是突然告白」。

真相大白後，眾多網友認為，「就是故意邀請你去，洗你的臉吧，背地裡肯定是刷一波 又沒邀請她，真不知道哪裡來的臉，自己跑來之類的垃圾話」、「那是故意約妳的，讓你知道沒跟你在一起也是可以很幸福，以為你只會紅包到人不會到，結果哪知道你人也到」、「目前看來感覺是報復，人家只是跟你炫耀他找到伴侶了，不過坐等另一方回應」。

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關鍵字：新郎,結婚,婚禮,紅包,告白

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