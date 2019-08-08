廢棄場發現「滿身泥屍體」躺1天1夜　警察到場突然手動了！

▲一名女子陷在泥潭1天1夜，被當成「屍體」通報警察。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

四川省南充市近日有市民通報表示，在一個都京大橋下的廢料場與工棚交界處發現了一具「屍體」，警察趕到現場後發現，其實是一名被陷在泥潭中的女子，還揮手求救，之後警察使用挖土機協助之下，順利將人救出。

根據《看看新聞》報導，南充市嘉陵公安分局文峰派出所教導員韓榮彪表示，趕到現場發現「屍體」其實還有生命跡象，只是整個身體躺在泥潭上，腿則已陷到膝蓋位置，還能夠小聲的回應警察問題，但「全身能動的只有手」。

民警雖然試圖靠近女子營救，但由於該處是廢棄工地，雨水長時間沖刷後造成泥沙堆積，難以營救。韓榮彪想到可以利用附近的挖土機，先把泥巴挖出來，但因為泥巴是流動的，被挖掉之後又很快填了回去，過了１個多小時女子越來越虛弱，周圍的救援人員也心急起來。

救援人員表示，當時女子已經陷在泥潭中１天多時間了，所以身體比較虛弱，沒有力氣站起來。之後民警搭乘挖土機的鏟子移動過去，由一名員警抱住女子，其他員警則直接踩進泥潭，徒手扒開女子大腿周圍的泥土，成功將人移到安全地帶，並且送醫治療。





據瞭解，由於近日連降暴雨，致使橋樑下的淤泥被沖刷至廢料場與工棚交界處，形成一個近一百平方米左右的沼澤潭。被困女子蒲某下午原本打算「走捷徑」經過此地，卻不小心左腳踩滑深陷泥潭1天1夜，所幸被順利救起，經治療後已無大礙。