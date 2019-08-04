警察收養長大…醋男勒殺大21歲女友求冥婚「讓她幸福」！家屬怒：想太多

▲張男在租屋處勒殺女友，隨後持美工刀自殘意圖殉情。（圖／記者趙永博攝）

記者莊智勝／台北報導

台北市大同區赤峰街3月驚傳情殺案，20歲的張姓男子因不滿女友曾女（41歲）到男同事家過夜，狠狠勒住其頸部、將曾女勒到脫糞斷氣才放手。日前士林地院開庭審理，法官查看張男在獄中寫得日記，滿滿全是對於曾女的愛意，還表示願意冥婚，「我會盡全力，讓她在另一個世界過得幸福！」死者家屬獲悉後感到相當憤怒，直斥張男「想太多！」

《東森新聞》報導，辯護律師指出，張男成長環境複雜，生父幼時即因案入獄服刑，而生母身體狀況不佳，因此是由逮捕父親的好心警察收留、撫養長大，也因童年時得不到完整的父愛、母愛，張男成年後將這份對於親情的渴求，轉而投射在愛情上，與大他21歲的曾女展開交往，並在赤峰街同居共築愛巢。

但108年3月22日，張男卻意外發現曾女到黃姓男同事家中過夜，氣到翹班在家與女友展開談判。面對男友厲聲質問，曾女卻絲毫不予理會，逕自更衣準備出門上班。張男見到深愛的女友態度消極冷淡，盛怒之下徒手將其勒頸致死，勒到曾女脫糞、斷氣後才終於罷手。事後張男深知自己鑄下大錯，還企圖在租屋處輕生殉情，拿起美工刀割頸自殘，但最終仍被發現救回，並遭檢警依家暴殺人罪嫌起訴。

▲張男事後被發現救回，但曾女已經明顯死亡。（圖／記者趙永博攝）

入獄後的張男終日活在悔恨之中，始終忘不了深愛的曾女，頻頻在日記中寫下「我很愛你」、「想你，思念你」、「最愛最愛的人」等語。日前士林地院開庭，法官審理時查看張男日記，發現他還寫下「伯父、伯母，大人有大量，不要跟我爸追究責任；希望可以跟曾女冥婚，我會盡全力，讓她在另一個世界過得幸福！」但對於張男「冥婚」的構想，死者家屬聞訊後相當憤慨，認為張男殺了人就應接受法律制裁，至於冥婚，「想太多了！」

張男在出庭時，面對死者家屬始終低頭、沉默寡言，過程中還不斷落淚，一度哭到無法應答，對於所有犯行全數認罪，坦承確實是自己勒斃女友，還站起來向家屬鞠躬致歉「非常對不起」。曾女家屬也表示，他們不求任何賠償，只希望張男能為他的犯行付出代價，還給家屬一個公道。而本案的一審結果，將由士林地院於21日進行宣判。

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▲曾女家屬在相驗遺體時神情哀戚。（圖／記者黃彥傑攝）