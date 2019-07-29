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影／口、鼻被封膠帶...82歲老奶奶「倒插廁所」窒息！　兒拉出屍體嚇壞淚崩

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記者洪珮瑄／綜合報導

山西臨汾市一名李姓男子3年前因涉嫌殺害82歲老奶奶而被捕，直到今年6月被法院判處死緩。據悉，案發當時，薛姓男子看見自己的母親死在廁所，不僅嘴巴和鼻子被一層層透明膠帶封住，身體還被倒插在廁所茅坑裡，讓他當場看見後淚崩，向警方控訴是李男所下的毒手。

▲口、鼻被封膠帶...82老奶奶「倒插廁所」窒息！　兒拉出屍體嚇壞淚崩（圖／翻攝紅星視頻）

▲82歲老奶奶的嘴巴和鼻子都被膠帶纏住，屍體還倒插在廁所裡。（圖／翻攝紅星視頻，下同）

綜合陸媒報導，在案發的前2個月，薛男在家門前堆放枯枝木柴，不小心將鄰居李男的汽車刮傷，兩人因此發生爭執，甚至還大打出手，雙方從此撕破臉。直到2016年8月19日晚上，薛男回家時，突然看見母親死在廁所裡，認定為李男所殺，因此便立刻報警處理。

薛男向警方表示，當晚回到家門口時，突然看見一個黑影快速離開，之後消失在李男的大門旁。他指出，當時一進到家裡整片黑漆漆，電線被弄得亂七八糟，事後藉著手機螢幕的微光，從房間找出手電筒，並且將電線接好，結果後來就在廁所找到母親屍體，「頭朝上、腳朝下，倒插在廁所裡，嘴巴、鼻子還被透明膠帶纏繞」。

除此之外，薛男提到，李男以前和他打架時，還曾說過認識黑社會的人，因此便更加懷疑這場謀殺案是他所為。事後，李男因涉嫌故意殺人罪，在2016年8月21日被霍州市公安局監視居住，接著又在8月22日被依法刑事拘留。

▲口、鼻被封膠帶...82老奶奶「倒插廁所」窒息！　兒拉出屍體嚇壞淚崩（圖／翻攝紅星視頻）

▲案發兩個月前，李男曾和薛男發生爭執。

該案件從偵查、審查、起訴到判刑，花了將近3年的時間；霍州市檢察院曾二度不批准逮捕、4度將該案退回補充偵查，直到今年1月才在法院開審，並在今年6月上作出判刑。據悉，在一審時，法院雖然認定，老奶奶口、鼻部的透明膠紙與李男家中的成分完全相同，但只能證明是同一型號，並不能證明是同一個。

此外，該案也調查出，在李男雙手的指甲中，存在與被害人的混合NDA基因型。不過，李男指出，是因為案發當晚，薛男發現母親死後，急著找到他理論，一氣之下二人便發生打鬥，「我指甲上的有死者的DNA，是從薛男身上沾染的。」

據了解，法院在上個月一審時，以故意殺人罪判李男死刑，緩期2年執行，但並限制減刑。而李男則當庭要求上訴，並在上訴狀寫道，「我發誓，我沒有殺人，我冤枉。」李男的二審辯護律師也表示，本案無目擊證人，缺少有效證據線索，只從指甲上驗出與被害人有著相同混合DNA基因型不具有唯一性，「因此本案證據不足，不能認定他有罪」。

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關鍵字：膠帶,窒息,倒插,廁所,屍體,茅坑

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