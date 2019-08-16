中國駐德大使：解放軍領土內移動很正常　若香港局勢失控「中央將接手」

▲曾有陸媒報導，解放軍在深圳春繭體育館集結軍綠色卡車。（圖／翻攝東部戰區陸軍微信公眾號）

記者朱世凱／綜合報導

中國駐德國大使吳懇昨（15）日接受德國電視台ZDF訪問時指出，香港示威是源於修訂《逃犯條例》，但港府已經宣布暫緩修例，示威者卻走向極端和暴力行動，北京當局必須採取必要措施「規範公共秩序，制止暴力」；另外，解放軍在中國領土內移動很正常，倘若香港局勢失控，中央政府將會接手。

當被問到《基本法》保障的言論自由被控制，「一國兩制」似乎不再，香港自治名存實亡的議題時，吳懇表示不認同，他表示，香港人在殖民地時期沒有任何權利，相較之下，香港回歸22年來的發展都很正面，「港人享受的民主權利甚至比以前還多」。

吳懇在採訪過程中，並不對解放軍集結在香港邊界的消息發表意見，對於警方制服示威者時以武力對待，他指出，是因為示威者愈來愈暴力，導致警察和記者受到攻擊才會有這樣的情況。吳懇又強調，香港政府的責任是恢復社會秩序，「如果局勢不是港府所能掌控的，北京的中央政府當然會接手。」

▼解放軍大批軍車人員集結深圳，與香港一橋之遙。（圖／路透）

美國總統川普近期在推特上表達對香港的關切之意，14日也貼文說，「希望中國能夠用人道的方式對待香港，並且有意和中國國家主席習近平會面討論香港議題。」吳懇得知消息後並未做出深入回應，只簡單地說「我不知道習主席這次是否有時間去和川普會面。」

《路透社》則報導，中國駐英國大使劉曉明告訴記者，外國勢力必須停止干預香港事務，不要縱容暴行，他們不該誤判形勢、走錯路，否則他們就是拿石頭砸自己的腳。他也說，「證據顯示，如果沒有外國勢力介入和煽動，形勢不至於這麼嚴重地惡化。香港是中國的一部分，任何其他國家都不該介入香港內政。」