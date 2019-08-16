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川普不想看到武力鎮壓：習近平會面示威者，15分鐘就能解決

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▲▼美國總統川普登上空軍一號前在莫里斯敦受訪。（圖／路透） 

▲美國總統川普登上空軍一號前在莫里斯敦受訪。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普近期頻繁關注香港示威運動，他15日表示，不希望看到中國暴力鎮壓示威者，如果中國國家主席習近平願意親自接見這些抗議者的領袖，15分鐘內就可以解決問題，「我知道這不是他會做的事情，但我想這不算是壞主意。」

《路透社》報導，川普15日在紐澤西州莫里斯敦（Morristown）告訴記者，他很擔心，且不想看到暴力鎮壓的情況，他想見到中國人道處理問題。他相信，如果習近平願意與示威者見面，肯定15分鐘就能解決問題。川普還補充，他預計很快與習近平通電話。

川普受訪時除了談及香港示威議題，被問到中美貿易進度時，他表示9月的談判會繼續進行，預計很快與習近平通話。針對中國強調報復，川普則強調他不相信中國會這樣做，若是如此，美方也會採取終極的報復手段

川普表示，中國想要達成貿易協議，美中間的貿易爭端會很短暫，「我認為我們與中國展開很棒的討論。他們非常希望達成協議…就我所知，9月的會談仍會發生。」美中雙方的貿易談判預計9月於華盛頓會面，確切日程則尚未公布。

報導指出，港警與示威者陷入衝突長達10周，使得香港自1997年回歸以來面臨最嚴重的危機，也是習近平執政7年來最大挑戰。中國駐倫敦大使警告，如果局勢惡化，北京可能鎮壓香港的抗議活動，一些示威者已出現「恐怖主義」的跡象。

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關鍵字：川普,習近平,香港,北美要聞

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