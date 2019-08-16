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李嘉誠「8字登報」表態！　以一個香港市民名義回應香港局勢

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▲▼香港首富李嘉誠。（圖／路透社）

▲香港首富李嘉誠5月大舉拋售房產，遭陸媒批「蛀蝕了中國經濟的根基」。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

香港反《修犯條例》多次引爆警民衝突，此前低調的香港首富李嘉誠選擇在多份香港報紙上以「一個香港市民」的名義，刊登「黃台之瓜，何堪再摘」8字回應社會局勢。內容並未明確指責任何一方，立場引起多方猜測。

根據《星島日報》報導，李嘉誠週五（18日）在《香港商報》上刊登，「最好的因，可成最壞的果」、「愛中國，愛香港，愛自己」等語，明確表達不希望暴力繼續發生，「以愛之義，止息怒憤。」他也在《東方日報》上刊登，「正如我之前講過：黃台之瓜，何勘再摘。」並在每份報紙底下署名「一個香港市民李嘉誠」。字面上並沒有指責任何人士。

其實作為長和系資深顧問的李嘉誠，在2016年3月出席長和業績記者會時就曾說過「黃台之瓜，何堪再摘」8字，當時被外界認為是回應大年初一旺角發生的警民衝突事件；他表示，所有從事政治的人都要研究這一刻，到底為什麼會出現這事情。

▲▼李嘉誠首度表態！登報「8個字」耐人尋味。（圖／翻攝自《星島日報》）

▲李嘉誠登報「8個字」耐人尋味。（圖／翻攝自《星島日報》）

「黃台之瓜」典故出自唐代李賢的詩《黃台瓜辭》。全文為「種瓜黃台下，瓜熟子離離。一摘使瓜好，再摘令瓜稀。三摘尚自可，摘絕抱蔓歸。」李賢是武則天與唐高宗的兒子，高宗死後，武則天為實現稱帝之夢，連番逼害自己的兒子。之前李賢的兄長李弘已遭害，武則天欲再加害李賢，李賢臨死前留下此《黃台瓜辭》名詩，他借此勸告自己的母親武則天，不要再對子女趕盡殺絕。不過李賢最後還是被武則天逼令自殺而終。

李嘉誠次子李澤楷的盈科拓展集團連同旗下富衛保險，也於週五在《東方日報》頭版刊登全版廣告，「反對暴力行為、維護社會秩序、恢復理性討論。」另外，香港4大地產家族（長江集團、新地、恒地及新世界）週三（14日）也紛紛登報表態，呼籲停止暴力。恒地和新地登出數百字文章，指責示威者的行為已經損害香港經濟，並表態支持特首和警方，希望盡快恢復香港社會秩序。新世界和長江集團的態度則較為曖昧，僅以反暴力、重建和諧社會為訴求，文中也沒有提及支持特首或警隊的字眼。

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關鍵字：香港,李嘉誠,修犯條例,反修犯條例

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