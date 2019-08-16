座艙滿是鎖定警報聲　解放軍殲-11遭4架外國軍機雷達照射

▲解放軍殲-11戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

特約記者陳孟孟／綜合報導

解放軍海軍航空兵被視為大陸國土防禦的第一道屏障，經常處在戰爭最前沿。陸媒近日透露，在某年春節期間，參與掩護轟炸機遠航的殲-11戰機遭到4架外國軍機干擾，並對其實施雷達照射，當時戰機座艙內瞬間響起「被雷達鎖定」的告警聲，情況相當危急。

《中新網》報導，現年36歲的南部戰區海軍航空兵某旅飛行大隊長王中元已當了16年戰鬥機飛行員，5年前所待部隊奉命組建海軍航空兵首支某國產新型三代戰機「尖刀」分隊，他成為首批骨幹成員，擔任最新機型與全新戰術的開拓者、試驗者。

由於該單位過去從未有過新型戰機專屬的自由空戰訓練大綱，王中元與戰友連最基本的「迎頭轉彎」、「前置跟蹤」等空戰術語都聽不懂。為了早日告別「外行」，王中元聯繫軍校同學借空站資料及飛行筆記研究理論知識，但他強調，其實更難的是實際飛行，從固定的訓練動作轉變為在限定區域內自由飛行。

▼參與紅劍-2017空軍軍演的殲-11。（圖／翻攝自大陸軍方微博《空軍發布》）

多次的努力鑽研及訓練讓王中元深刻了解「飛戰鬥機不飛自由空戰是不行的」，如今他駕駛新型三代戰機已有一種如魚得水的感覺。在他眼裡看來，駕駛戰鬥機飛行就像獵鷹翺翔天空，自由空戰就是打破一切限制，讓目標變得只有一個，就是「獵殺、取勝」，而實現這一目標的方法，就是做最好的飛行員。

王中元回憶，有一年春節期間，他駕駛戰機參加掩護轟炸機遠航訓練任務，當戰機飛向陌生海域、陌生航線，自己突然發現雷達顯示4架外國軍機前來干擾。任務中，外方軍機突然實施雷達照射，王中元的戰機座艙內瞬間滿是「被雷達鎖定」的告警聲。但他當時選擇進行正面對峙，逼迫對方向安全方向脫離。

當然想要成為戰場上的「常勝將軍」並不容易，報導指出，王中元曾遭遇過空戰對抗滑鐵盧，在一次代表海軍和兄弟部隊進行對抗空戰競賽，作為尖刀分隊中的佼佼者，王中元在擂台上遭遇兩場完敗，可以說是被打得毫無招架之力。為了雪恥，他不惜拜對手為師，利用一切資源反覆鑽研自由空戰戰術戰法， 2018年王中元再度帶隊參加對抗空戰，一舉戰勝實力強大的競爭對手，取得海軍航空兵參賽以來的最好成績。

▼進駐永興島的殲-11B戰機。（圖／翻攝自央視）