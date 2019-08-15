川普喊「人道對待香港」！　中國外交部：不需要建議

▲川普呼籲北京「人道處理香港問題」，並邀請習近平會晤。圖為2人6月底於日本G20峰會上見面。（資料照／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普14日透過一系列推特推文向中國大陸喊話，暗示北京當局應該「人道地」處理香港問題，並邀請與習近平見面一同商議如何解決問題。中國外交部15日晚間回應說，川普也曾說過香港「不需要建議」，希望美國能說到做到。

川普在推特上寫道，「中國當然想要達成貿易協議，但先讓他們人道地處理香港問題吧！」川普隨後於另外一條推文寫道，「我毫不懷疑習主席希望迅速以人道方式解決香港問題，他能做到。私下見面？」似乎在邀請中國國家主席習近平會晤，共商香港議題。

中國外交部15日晚間於網站刊登「發言人華春瑩答記者問」，其中針對川普的推文回答，「香港事務純屬中國內政。我們注意到，川普總統此前也曾表示，『香港是中國的一部分，他們必須自己解決，不需要建議。』我們希望美方說到做到。」

華春瑩指的是，川普於美東時間1日啟程前往俄亥俄州辛辛那提出席造勢集會前，被媒體問到有關香港情勢時發表的看法。川普當時以「騷亂」（Riot）形容香港問題，並稱「香港是中國的一部份，他們會自己解決問題，他們不需要建議。」