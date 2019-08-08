狠心爸捲走「救命錢」失聯！8歲重病女兒住院泣：我還不想死…嬤鼻酸落淚

▲重病女童的醫藥費全被爸爸拿走。（圖／翻攝自梨視頻）

記者朱世凱／綜合報導

重慶市渝中區一名8歲女童媛媛（化名）因為罹患重病需要住院治療，因此家人透過募款平台籌到了4880元（人民幣，下同，約新台幣2萬1000元），不料卻被女童爸爸全數拿走，更可惡的是，爸爸還直接失聯，讓外界無法聯繫。媛媛得知消息後，難過地向阿嬤哭訴，「我還不想死，我想活下去。」

綜合陸媒報導，媛媛近日已經是第2次住院，阿嬤透露，媛媛患有腎病症候群、鼻竇炎、胃炎與支氣管炎﹐此次住院的醫藥費一共耗費超過3萬元（約新台幣134萬元），女童從小就是跟著她和阿公長大，家計原本就很困難，沒想到兒子竟然還把孫女的救命錢拿走，讓他們十分無奈。

▼阿嬤看見媛媛痛苦模樣相當不捨。（圖／翻攝自梨視頻）

報導指出，女童父母已經離婚，父親目前也已再婚重組家庭；阿嬤雖然嘗試過打電話給兒子，但一直無法聯繫上，兒子現任妻子也稱不清楚女孩父親在哪。媛媛生母則說，已經拿出1萬多元（約新台幣4萬元）積蓄替女兒治病了，多餘費用恐怕無法再負擔。

女童的55歲阿公因為患有肺積塵（Pneumoconiosis），不能從事體力勞動工作，平時只能開3輪車接客賺錢；阿嬤擔心女童身體，也是辛苦地四處借錢，但不少人怕他們無力償還而不肯借，所以只籌到6000元（約新台幣2萬6千元），現在還積欠醫院數千元。

▼媛媛難過表示，自己還不想死。（圖／翻攝自梨視頻）

阿嬤落淚說，「我現在就是希望兒子趕快回來，看看他的女兒，不能就這樣丟下我們，我們已經把他撫養這麼大了，不該讓他這樣放任孫女死去的。」媛媛也難過表示，「我才9歲（虛歲），還不想死。」

為媛媛募款的平台工作人員指出，因為考量到他們是父女關係，所以把籌集的錢全轉給女童爸爸，目前也只有聯絡到爸爸才可能解決，不然平台也愛莫能助。

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